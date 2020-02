Ausblick: Der DAX dürfte in den kommenden Handelstagen weiter unter Druck bleiben, da sich die Coronavirus-Epidemie wohl noch leider deutlich ausbreiten dürfte. Solange der DAX nicht wieder über seinen 200er EMA ansteigen könne, sei an nachhaltig steigende Kurse eher nicht zu denken.



Die Short-Szenarien: Der DAX nehme unter 12.820 Punkten Kurs auf die Unterstützung im Bereich von 12.700 Punkten und dann bei weiterer Abwärtsdynamik Kurs auf 12.400 Punkte. Könnten auch 12.400 Punkte nicht gehalten werden, sei mit einem weiteren Kursrutsch bis 12.100/12.200 Punkte zu rechnen, wo sich eine massive Unterstützung befinde. Bei 12.202 Punkten befinde sich zudem noch eine offene Kurslücke. Langfristig könnte der DAX sogar den unteren Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei etwa 11.700 Punkten anlaufen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich nach dem Abverkauf etwas fangen und den 200er EMA zurückerobern. Erst wenn den Bullen dies gelingen würde, wäre überhaupt an einen weiteren Hochlauf bis 12.820 und 13.000 Punkte zu denken. (27.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus hat den DAX und die internationalen Aktenmärkte weiter fest im Griff, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der DAX sei in nur einer Woche vom Hoch bei 13.795 Punkten am 19. Februar auf 12.368 Punkte im Vortagestief gefallen - ein Abschlag von über 1.400 Punkte in wenigen Handelstagen. Vom Vortagestief habe sich der DAX zwar wieder kräftig erholen und per Handelsschluss bis 12.774 Punkte ansteigen können. Nachbörslich sei es aber wieder kräftig bis 12.590 Punkte bergab gegangen. Und vorbörslich zeige sich der DAX am frühen Donnerstagmorgen bei 12.450 Punkten nochmals deutlich tiefer. Damit dürfte der DAX zur regulären Handelseröffnung erneut mit einer großen Abwärtskurslücke eröffnen. Zu beachten sei dabei auch, dass der Index nun klar unter seinem 200er EMA notiere, was auf eine eher langfristige Kursschwäche hindeute.