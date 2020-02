Das Virus habe Europa also erreicht. An den Finanzmärkten würden die aktuellen Entwicklungen mit großer Sorge zur Kenntnis genommen. Die Risikoaversion der Marktteilnehmer sei jüngst deutlich angestiegen. Die Finanzmärkte kämen entsprechend in Bewegung und es werde in immer stärkerem Ausmaß eine durch das Coronavirus ausgelöste weltweite Rezession eingepreist.



Entsprechend habe der Eröffnungskurs des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) heute unterhalb der Marke von 12.000 Punkten gelegen. Diese Entwicklung habe nicht wirklich überrascht; so sei der US-Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern im späten Handel unter die psychologisch wichtige Schwelle von 3.000 Punkte gefallen. Der globale Aktienmarkt blicke also mit großer Sorge auf die aktuellen Entwicklungen - und die Mehrzahl der Marktteilnehmer scheine nun zu glauben, dass zumindest die ökonomischen Auswirkungen der Krise bisher unterschätzt worden seien.



Auch die Zinsmärkte würden auf die Coronavirus-Epidemie reagieren. Die Rendite von deutschen Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren notiere aktuell im Bereich von nur noch -0,60%. Die Verzinsung von US-Staatsanleihen im Laufzeitsegment von 10 Jahren sei zudem unter die Marke von 1,20% gefallen. Sichere Häfen würden von Investoren mittlerweile also ganz eindeutig gesucht. Der Rentenmarkt rechne aufgrund der Krise inzwischen zudem mit mindestens zwei Leitzinssenkungen durch die Federal Reserve. Auch in Nordamerika würden zunehmend akute Rezessionsgefahren verortet. Sicherlich gebe es bereits jetzt Belastungen der US-Wirtschaftsaktivität und man werde abwarten müssen, was passiere, wenn auch in den Vereinigten Staaten immer mehr Erkrankungen mit dem Coronavirus gemeldet würden. Die Analysten der NORD LB würden aber weiterhin damit rechnen, dass die ökonomische Aktivität in China zweiten Quartal 2020 deutlich anziehen dürfte, was dann auch wieder positiv für Nordamerika wäre. Zudem würden die bereits beobachtbaren stützenden Impulse vom US-Immobilienmarkt zumindest gegen ein zügiges Abgleiten der US-Wirtschaft in eine Rezession sprechen.



Fazit: Die Coronavirus-Epidemie habe die Risikoaversion der Investoren zuletzt deutlich steigen lassen. Sichere Anlagenalternativen würden folglich gesucht. Am Aktienmarkt könne dagegen nun fast schon von einer Panik gesprochen werden. Der DAX sei entsprechend unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen. Eine spürbare Erholung der Kurse der Dividendenpapiere dürfte sich wohl erst nach einem Abklingen der Angst vor dem Coronavirus ergeben. Da mit einem Impfstoff erst in 2021 zu rechnen sei, müsse also zunächst auf ein effektives Medikament gehofft werden. Sobald Berichte über statistisch valide positive Ergebnisse bezüglich der Wirksamkeit eines der nun in Erprobung befindlichen potenziellen Gegenmittel über die Börsenticker laufen würden, sei aber sicherlich wieder mit steigenden Aktienkursen zu rechnen. Ob diese Nachrichten dann auch ausreichen würden, um die Zinsen wieder zügig steigen zu lassen, stehe aber auf einem anderen Blatt. (28.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Coronavirus-Ausbruch in China hat immer weitreichendere Konsequenzen für die Weltwirtschaft, so die Analysten der NORD LB.Mehr und mehr Länder - jüngst beispielsweise auch Litauen und Neuseeland - würden erste Erkrankungen melden. Das Virus beginne zudem, sich immer stärker in Europa auszubreiten; Italien bleibe dabei im Brennpunkt und die dort Verantwortlichen hätten sich entsprechend gezwungen gesehen, recht drastische Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise zu ergreifen. Einige Städte in Norditalien seien aufgrund der Epidemie abgeriegelt worden und in der Metropole Mailand herrsche große Angst vor der Krankheit. Die Wirtschaft Italiens leide natürlich unter dem Kampf gegen das Coronavirus. In diesem Kontext sei zu beachten, dass die besonders stark von der Krankheit betroffenen Provinzen Lombardei und Venetien zu circa 30% der realen ökonomischen Aktivität des Landes beitragen würden. Auch in Deutschland beginne die Zahl der Infektionen anzusteigen.