Trotz dieser spürbaren Dämpfer habe das Ausbleiben einer echten negativen Überraschung für eine deutliche Erholung an den Märkten für Risikoanlagen gereicht. Die Kursgewinne seien angesichts der großen Unsicherheit jedoch Ausdruck einer gewissen Selbstgefälligkeit. Zum einen sei da die Unsicherheit im Hinblick auf das Virus selbst. Die Weltgesundheitsorganisation WHO habe sich über die Verbreitung des Virus außerhalb Chinas besorgt gezeigt und fürchte, dass "nur die Spitze des Eisberges" zu sehen sei. Zum anderen könnte die Inkubationszeit gemäß einer von chinesischen Staatsmedien zitierten Studie 24 Tage betragen (statt der bisher geschätzten 14 Tage). Vor allem aber habe die Anwendung einer neuen Testmethode in der Provinz Hubei am Donnerstag die Anzahl der neuen Infektionsfälle um 15.000 in die Höhe schnellen lassen. Dies nähre die Zweifel an den von den chinesischen Behörden seit Beginn der Epidemie veröffentlichten Zahlen, die im Verdacht stünden, zu niedrig angesetzt worden zu sein.



Vortasten der Politik: Während die lokalen Behörden von Peking an den Pranger gestellt und zwei Vertraute von Xi Jinping in Schlüsselpositionen berufen worden seien (an die Spitze der Provinz Hubei und in die Parteiführung in der Stadt Wuhan), würden die USA über Larry Kudlow, den Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, die "mangelnde Transparenz Chinas" beklagen. Es seien sogar Zweifel an der Objektivität der WHO in der Frühphase der Epidemie aufgekommen, denn China sei weltweit zweitgrößter Beitragszahler der Institution.



Wirtschaftliche Unsicherheit: Diese Entwicklungen scheinen zwar allseits bekannt, beherrschen jedoch trotz allem den Blick auf die Berichtssaison der Unternehmen, so die Experten von La Financière de L'Echiquier. Eine systematische Befragung zum Coronavirus habe ergeben, dass die meisten Unternehmen gewisse Auswirkungen auf ihre Ergebnisse 2020 erwarten würden, auch wenn sie diese nicht konkret beziffern könnten. Entsprechend scheinen die soliden Ergebnisse des letzten Quartals 2019 bereits einer fernen Vergangenheit anzugehören, und auch die Ausblicke für 2020 sowie die Ergebnisprognosen wirken wenig stichhaltig und sogar überholt, so die Experten von La Financière de L'Echiquier.



Angesichts all dieser Zweifel zeichne sich ein Umfeld ab, in dem der einfache Schwarze Schwan namens Coronavirus sich als Seeungeheuer entpuppen könnte, das bei der Veröffentlichung von gesamtwirtschaftlichen und Unternehmensdaten immer wieder auftauchen und die Volatilität befeuern werde. Doch dies bringe die Märkte, die nach wie vor davon ausgehen würden, dass die Zentralbanken jede Schwäche ausbügeln würden, offenbar nicht aus der Ruhe. (18.02.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - In Sachen Coronavirus brach am vergangenen Montag eine entscheidende Woche an, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Enguerrand Artaz, Fondsmanager der La Financière de L'Echiquier.Einerseits habe das Ende der wegen der Epidemie verlängerten freien Tage zum chinesischen Neujahrsfest die Frage aufgeworfen, ob insbesondere in der Industrie die Arbeit wiederaufgenommen würde. Andererseits habe nach zwei Wochen, also der vermuteten Inkubationszeit des Virus, die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen geprüft werden können.