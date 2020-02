Wien (www.aktiencheck.de) - Das Thema Coronavirus beherrscht nach wie vor die Medien, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die ökonomischen Auswirkungen würden von der Intensität der Ansteckung, der Angst davor und welche Maßnahmen ergriffen würden, abhängen. Vergleiche mit der SARS-Epidemie würden folgende Aussagen für die chinesische Wirtschaft zulassen: Bezogen auf die Branchen dürften Tourismus, Transport und Einzelhandel am stärksten betroffen sein. Im Endeffekt dürfte der Nachfrageschock (weniger Konsum aufgrund erzwungener oder freiwilliger Quarantäne) einen deutlich stärkeren Einfluss auf das Wachstum haben als der Outputschock. Aus der vergleichbaren SARS-Krise könne abgelesen werden, dass die Prozesse v-förmig ablaufen würden. Die Wirtschaftsdaten würden sich relativ rasch wieder erholen, sobald die Krise ausgestanden sei. Der ökonomische Output sei ca. drei Monate nach dem Höhepunkt der SARS-Epidemie wieder aufgeholt worden. Derartige Schocks seien also kurzfristiger Natur und nicht geeignet, den generellen Wachstumspfad einer Ökonomie zu verändern.Die SARS-Krise sei im Unterschied zu heute allerdings in einem gänzlich anderen - positiveren Wirtschaftsumfeld abgelaufen. Das bedeute in Summe, dass der Einbruch (da früher erkannt, sofortige Maßnahmen) sogar heftiger ablaufen, die Erholung danach aber weniger stark ausgeprägt sein könne. Wie stark sich der Einbruch bei den Wirtschaftsdaten in Q1 zeige, werde neben der Stärke vor allem von der Dauer der Epidemie abhängen. Ökonomen würden von einem Einbruch zwischen 0,5% und 1,0% in Q1 ausgehen, sollte sich der Höhepunkt bereits im Februar/März zeigen. Bei den diese Woche zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindices für Januar (seit in etwa Mitte Januar sei das Thema Coronavirus medial verstärkt präsent) werde mit einem starken Rückgang gerechnet. (Ausgabe vom 31.01.2020) (03.02.2020/ac/a/m)