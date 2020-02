Die eingeleiteten Maßnahmen in China und in Teilen der Welt würden tatsächlich auch ökonomische Auswirkungen für die Konjunktur erwarten lassen. Die Schließung ganzer Städte, Reisebegrenzungen, Produktionsstopps durch die Ausweitung des chinesischen Neujahrsfestes und entsprechende Konsumrückgänge würden das BIP-Wachstum im Reich der Mitte im 1. Quartal massiv beeinträchtigen. Mit einem BIP-Rückgang im laufenden Quartal müsse wohl gerechnet werden. Die Jahresrate könnte dann in Richtung 4,5% zurückgehen. Sollte das Virus im 2. Quartal eingedämmt werden, dürften allerdings Nachholeffekte das BIP wieder stärker zulegen lassen. Die von der chinesischen Regierung angestrebte Marke von 6% für das BIP-Wachstum rücke nun aber in weite Ferne.



Die am Wochenende veröffentlichten chinesischen Einkaufsmanagerindices für den verarbeitenden Sektor im Januar seien leicht zurückgegangen - trotz der erhofften Impulse durch das unterzeichnete amerikanisch-chinesische Handelsabkommen! So seien der CFLP PMI von 50,2 auf 50,0 Punkte und der Caixin PMI von 51,5 auf 51,1 Punkte gefallen. Hierin dürften aber die in den letzten beiden Wochen deutlich gestiegenen Unsicherheiten durch das Coronavirus erst teilweise berücksichtigt sein.



Derweil habe die PBoC erneut reagiert und zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt. Die Notenbank habe die Zinssätze für Reverse Repo-Geschäfte mit Laufzeiten von sieben und 14 Tagen um 10 Basispunkte gesenkt. Als großer Wurf sei dies nicht anzusehen, weitere Maßnahmen würden folgen.



Weiterhin scheinen die getroffenen Maßnahmen nötig zu sein, so die Analysten der Nord LB. Nehme man den Verlauf von SARS als Vergleich, sollte im Verlauf des Februars das Virus seinen ganz großen Schrecken verlieren. Dann dürften auch sukzessive die Finanzmärkte in Richtung ihrer Niveaus Anfang des Jahres zurücktendieren. Aber: Wir Finanzmarktteilnehmer sind allerdings auf die Einschätzungen von Fachexperten angewiesen, so die Analysten der Nord LB. Die Lage könne sich jederzeit ändern.



Coronavirus breite sich weiter aus und ziehe zunehmend auch die Finanzmärkte in ihren Bann. Als Safe-Haven-Anlagen seien derzeit deutsche Bundesanleihen und US-Treasuries gesucht, unter Druck würden dagegen die Aktienmärkte geraten. So notiere der DAX zu Wochenbeginn bei knapp 13.000 Punkten. Während zwei veröffentlichte PMIs aus China nur leicht zurückgegangen seien, aber die Auswirkungen des Virus nur teilweise berücksichtigen würden, habe die PBoC erneut Liquidität zur Verfügung gestellt. Die drastischen Maßnahmen in China scheinen nötig zu sein, auf eine Begrenzung der Ausbreitung des Virus kommt es jetzt weltweit an, so die Analysten der Nord LB. Mit großer Wahrscheinlichkeit sollte dies gelingen - das sei zumindest, was die epidemiologischen Fachexperten verlautbaren lassen würden. Dann müsste sich im Verlauf des Februars noch die Lage an den Finanzmärkten wieder sukzessive umkehren. (03.02.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus breitet sich weiter aus: Weltweit haben sich mittlerweile über 17.300 Personen nachweislich infiziert, gemeldet wurden über 360 Tote, berichten die Analysten der Nord LB.Bisher würden sich die Virus-Meldungen weitgehend auf China konzentrieren, dennoch hätten sich über das Wochenende auch in Deutschland einige Verdachtsfälle für das Virus bestätigt. Die Ausbreitung könnte sich zwar im Verlauf der nächsten beiden Wochen verringern - das seien allerdings zunächst einmal Prognosen aus dem medizinischen Bereich. Derweil nehme in China die Kritik am Krisenmanagement der Offiziellen zu.Angesichts der Unsicherheit über die Auswirkungen des Virus sei auf den Finanzmärkten die Suche nach Safe-Haven-Anlagen angesagt und damit sei wieder auf einen Risk-Off-Modus geschaltet worden: So seien einerseits die Renditen der Benchmarkanleihen deutlich gefallen - die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei noch am Freitag unter -0,40% und bei 10-jährigen US-Treasuries auf bis zu 1,50% gefallen - andererseits sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bis zur wichtigen Marke von 13.000 Punkte gesunken. Bemerkenswerterweise seien die FX-Auswirkungen bisher weniger gravierend.