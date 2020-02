Böswillige E-Mails im Zusammenhang mit dem Coronavirus seien erstmals Anfang Februar aufgetaucht, was dies zu einer der ersten großen Phishing-Kampagnen des Jahres 2020 mache. So schrecklich es auch klinge, diese globale Gesundheitskatastrophe habe eine goldene Gelegenheit für Cyber-Betrüger geschaffen, denn es gebe keine Bevölkerungsgruppe, die nicht auf die Geschehnisse in diesem Zusammenhang achte. "Das Potenzial für Impulsklicks ist höher als normal", sage Adam Levin, ein Experte für digitale Sicherheit bei CyberScout, einem Unternehmen für Datensicherheit.



Der Fall Mimecast (MIME)



Ende Januar habe beispielsweise das Datensicherheitsunternehmen Mimecast eine Phishing-E-Mail gemeldet, in der Angreifer bösartige E-Mails verbreitet hätten, die angeblich Informationen darüber enthalten hätten, wie man sich vor der Verbreitung der Krankheit schützen könne. "Gehen Sie das angehängte Dokument über Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der Verbreitung des Coronavirus durch", so die Nachricht, die angeblich von einem Virologen stamme. "Diese kleine Maßnahme kann Sie retten." In der E-Mail seien die Zielpersonen dann dringend aufgefordert worden, bösartige PDFs herunterzuladen, die ihre Computer mit einer Malware infizieren sollten.



Anfang Februar habe IBM X-Force eine Spam-Kampagne identifiziert, die sich speziell an Benutzer in Japan gerichtet habe. Die Kampagne habe die Coronavirus-Angst als Köder genutzt, um die Menschen erneut dazu zu ermutigen, bösartige E-Mails zu öffnen. Die Nachrichten hätten Microsoft Office-Dateien enthalten, die mit Makros geladen gewesen seien, die bei ihrer Aktivierung eine Infektionsroutine gestartet hätten, die den "Emotet" Trojaner übertragen hätten. Dieser Trojaner sei ein "einfacher" Bank-Trojaner, der auf den Diebstahl von Finanzdaten abziele. Er sei erstmals 2014 entdeckt worden und habe seitdem mehrere Mutationen erfahren. Es werde angenommen, dass Japan aufgrund seiner Nähe zu China hierfür ins Visier genommen worden sei.



Der Fall Proofpoint (PFPT)



In seinem Researchblog vom 10. Februar mache Sherron DeGrippo, Direktor beim auf Cybersecurity spezialisierten Unternehmen Proofpoint auf eine weitere Phishing Aktion aufmerksam. Der Cybersecurity Sepzialist habe böswillige Akteure markiert, die E-Mails an Unternehmen verschickt hätten, deren Lieferkettenbetrieb durch den Coronavirus möglicherweise negativ beeinflusst würden. So sei beispielsweise die Schiffahrt aufgrund der Quarantäne-Maßnahmen in China massiv beeinträchtigt. Laut Proofpoint habe es in einer E-Mail an Unternehmen dieser Branche geheißen: "Hallo, ich dachte, dass diese kurze Notiz im DOC-Format über den Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Schifffahrtsbranche für Sie von Interesse sein könnte." Die E-Mail habe mit der Betreffzeile geködert: "Coronavirus - Kurzer Hinweis für die Schifffahrtsindustrie". DeGrippo zufolge gebe es auch E-Mails mit Coronavirus-Themen, die wie interne E-Mails von Firmenpräsidenten an ihre Mitarbeiter aussehen sollten. Die eingebetteten URLs hätten zu gefälschten Microsoft-Office-Websites geführt, wo User aufgefordert worden seien, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Nach der Eingabe der Zugangsdaten sei der User dann auf die legitime WHO-Coronavirus-Informationsseite umgeleitet worden, was die Phishing-Transaktion völlig legitim habe erscheinen lassen. (26.02.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus hält die Welt in Atem, so Rahul Bhushan, Co-Founder von Rize ETF.Nach den ersten Krankheitsfällen auch in Deutschland gebe es nun Cyber-Kriminelle, die von der globalen Aufregung profitieren möchten. Die Experten hätten drei der bislang skrupellosesten Betrugsfälle recherchiert und würden sie hier vorstellen.Eigentlich sollte Bhushan jetzt auf einer Eröffnungsveranstaltung der italienischen Börse sitzen, die Ausbreitung des Coronavirus in Norditalien habe jedoch die Absage der Veranstaltung erzwungen. Es sei derzeit vermutlich einfach nicht der beste Zeitpunkt, um 60 Leute auf engstem Raum zu versammeln. Das Covid-19 sei kein gewöhnlicher Virus und demzufolge gelte die Situation in Italien mit den derzeit europaweit meisten Infektionen als besorgniserregend. Die WHO stufe die Epidemie mit weltweit über 80.000 infizierten Menschen inzwischen zum "Feind Nummer 1" ein.