Das Coronavirus mache eine Einschätzung der Märkte aktuell extrem schwer, denn es sei kaum absehbar, ob es nur ein Strohfeuer sei, das bald vorüber ziehe oder ob die Wirtschaft nachhaltigen Schaden nehme. Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX erkläre: "Es gibt Experten, die darauf hoffen, dass der Frühling die Wende bei den Infektionszahlen bringen wird, da es dem Virus in wärmeren Temperaturen offenbar schwerer fällt, sich zu verbreiten. Dieses Phänomen ist von der Grippe bekannt und war auch 2003 beim SARS-Erreger zu beobachten. In diesem Fall könnten die Bullen die Herrschaft an den Märkten zurückerobern und die aktuellen Kursverluste wären eine gute Einstiegschance."



Doch darauf verlassen sollte man sich seiner Ansicht nach nicht, denn die Fallzahlen und Neuinfektionen würden rasant ansteigen, während immer mehr Länder betroffen seien. Auch in Deutschland hätten Gesundheitspolitiker nun zugeben müssen, dass die Infektionsketten mittlerweile kaum noch nachvollziehbar seien und das Virus damit drohe, außer Kontrolle zu geraten. "Sich aktuell darauf zu verlassen, dass wärmeres Wetter die Wende bringt wäre fahrlässig. Eine fundierte Prognose zum Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die Wirtschaft zu treffen ist aktuell daher so, als würde man im Nebel stochern", so Sadowski. Er rate Anlegern daher zur Vorsicht, denn im schlimmsten Fall könnte die Pandemie dem Bullenmarkt auch den Garaus machen.



Dabei würden vor allem Handelshindernisse im Zusammenhang mit der Eindämmung des Virus eine Rolle spielen. "Unternehmen könnten dazu gezwungen sein, die Preise für ihre Produkte zu senken, was sich wiederum negativ auf den Profit auswirkt. Auch Lagerbestände könnten zum Problem werden, wenn sie nicht ausgeliefert werden können, denn dann kann es zu Engpässen beim Working Capital kommen, wenn die liquiden Mittel in Form von unverkauften Waren gebunden sind. Die bisherigen Gewinnprognosen sind daher mit Vorsicht zu genießen und man sollte sich auf weitere Gewinnwarnungen in der nächsten Zeit gefasst machen. Das dürfte den Druck auf die Märkte zusätzlich erhöhen. Hinzu kommen Probleme mit der Solvenz, wenn die Produkte auf Lager nicht schnell genug abgesetzt werden können. So könnten sich die Auswirkungen auch auf den Kreditmarkt niederschlagen."



Bereits jetzt hätten Unternehmen wie MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) oder United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV), die vom Tourismus abhängig seien, ihre Ziele nach unten korrigiert. Aber auch der Einzelhandel leide unter der fehlenden Reiselust, wie eine Warnung von Macy's zeige. "Investoren sollten weniger auf die Erträge der Unternehmen achten, sondern sie vielmehr nach ihrer Working-Capital-Situation beurteilen. Ist diese stabil, dürfte das Unternehmen weniger von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sein. Diese Rechnung wird sich auch in den Unternehmensbewertungen und an den Märkten niederschlagen", so der Rat des Experten. (28.02.2020/ac/a/m)





