Als sich im Jahr 2009 die Wirtschaft noch in der Rezession befunden und gerade zur ersten Erholung angesetzt habe, habe die Schweinegrippe für neue Ängste gesorgt. Während die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht existent gewesen seien, sei jedoch am Markt große Unruhe entstanden. So habe der amerikanische S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im Jahr 2009 zwischen dem 8. und 15. Mai 4,9 Prozent verloren, als die erste Nachrichtenwelle entstanden sei. Kurz darauf, als die Verdachtsfälle für die USA und Europa bekannt geworden seien, sei sogar eine Abwärtsbewegung von 7,0 Prozent zwischen dem 12. Juni und dem 12. Juli entstanden. Dennoch sei die Rezession im Sommer 2009 endgültig abgeschüttelt worden und die weltweiten Börsen hätten sich dynamisch erholt. Im Sommer 2009 habe die Rezession geendet und die Schweinegrippe habe für tragische 100.000 bis 200.000 Todesfälle gesorgt.



Die Aktienmärkte hätten sich ähnlich robust verhalten, als SARS ausgebrochen sei. Die Weltgesundheitsorganisation habe die Sterblichkeitsrate auf 14 bis 15 Prozent aller gemeldeten Infektionen geschätzt. Wie bei der Schweinegrippe-Panik hätten sich die Aktienmärkte in der Erholungsphase nach einem Bärenmarkt befunden, der im Oktober 2002 geendet habe. Der S&P 500 habe dennoch vom 27. November bis zum 11. März 2003 eine Korrektur von 14,2 Prozent hinnehmen müssen. Der Marktanstieg habe sich jedoch fortgesetzt und der S&P 500 habe im gesamten Kalenderjahr 2003 eine Rendite von 28,7 Prozent erzielt.



Auch größere Pandemien hätten die Märkte nicht entgleisen lassen. Die US-Behörde CDC schätze beispielsweise, dass die Vogelgrippe von 1957 bis 1958 weltweit 1,1 Millionen Opfer gefordert habe. Damals hätten sich die Aktienmärkte bereits in einem Bärenmarkt befunden, diesen aber abschütteln können, noch bevor die Seuche wieder im Griff gewesen sei. Die Hongkong-Grippe 1968 habe ähnliche Opferzahlen gefordert und tatsächlich hätten die Aktienmärkte zwei Monate nach ihrem Ausbruch in einem Bärenmarkt gelandet - der sich jedoch viel mehr aufgrund einer Kombination aus inversen Zinsstrukturkurven und Euphorie habe ausprägen können. Der kräftige Bärenmarkt habe noch getobt, als das Virus schon längst besiegt gewesen sei. Nicht einmal das verheerendste und älteste Beispiel in dieser Reihe, die Spanische Grippe zwischen 1918 und 1920, habe die damaligen Marktgegebenheiten großartig aus der Bahn werfen können.



Schlagzeilen über eine sich schnell ausbreitende Krankheit könnten definitiv kurzfristige Schwankungen verursachen oder die Marktstimmung dämpfen, letztendlich würden sich die Marktzyklen jedoch nicht nachhaltig davon beeindrucken lassen. (30.01.2020/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Der tödliche Krankheitserreger ist inzwischen auch in Deutschland angekommen, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Die chinesische Regierung riegele ganze Städte ab, globale Unternehmen mit lokaler Präsenz in China würden umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wenn derartige Pandemien entstünden, werde tendenziell Volatilität an den Märkten befürchtet. Die Geschichte habe jedoch immer wieder gezeigt, dass sich Märkte nur kurzzeitig mit humanitären Katastrophen beschäftigen würden. Ein Bärenmarkt sei durch sie noch niemals ausgelöst worden.