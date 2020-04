Hamburg (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche werden einige wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht, die eine genaueres Bild der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise ermöglichen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



In Deutschland stünden sowohl der GfK-Konsumklimaindex als auch der ifo-Geschäftsklimaindex auf der Agenda. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit sei kaum von positiven Überraschungen auszugehen und beide Stimmungsindikatoren würden erneut schwächer erwartet. Zwar gebe es mittlerweile vielerorts erste vorsichtige Lockerungen der shutdown-Maßnahmen, allerdings entstehe dadurch auch die Möglichkeit einer erneuten Infektionswelle. Gerade in dieser Phase würden die Zahlen der Neuinfektionen wieder in den Vordergrund rücken.



In den USA stünden die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung erneut im Fokus. Nach einem Anstieg um insgesamt 22 Millionen in den letzten vier Wochen würden etwa vier Millionen Anträge erwartet. Diese dürften die Konsumbereitschaft und damit die wichtigste Komponente für die US-Volkswirtschaft zunächst weiter eintrüben. (21.04.2020/ac/a/m)



