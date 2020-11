Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sowohl bei der Hängepartie der US-Präsidentschaftswahlen als auch den neuen Unsicherheiten aus dem starken Anstieg der Corona-Fälle in Europa blieben die Finanzmärkte bislang bemerkenswert stabil, so die Analysten der DekaBank.Auch wenn die Politik versuche, die Schäden zu begrenzen, komme die Konjunktur wieder unter die Räder. In den zahlreichen Ländern mit partiellen und zum Teil auch nur regionalen Lockdowns falle die Schrumpfung geringer aus als in Ländern wie Frankreich, wo das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben wieder mit wenigen Ausnahmen zurückgefahren werde.Auch im Fall einer erfolgreichen Bekämpfung der hohen Infektionsdynamik bleibe die Corona-Situation aus jahreszeitlichen Gründen bis in das kommende Jahr hinein angespannt. (05.11.2020/ac/a/m)