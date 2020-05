Die Immobilienpreise bei Wohnungen stünden vor einer gesunden Seitwärtsbewegung. Zuletzt sei der Markt in einigen Bereichen überhitzt gewesen. Eine gewisse Abkühlung sei vor diesem Hintergrund nicht schädlich. Investoren würden in den nächsten Monaten verstärkt auf die Qualität der Lagen, Nutzungsarten und Mieter achten.



Etwas weniger gut würden Immobilien im Einzelhandel, der Gastronomie sowie im Hotelbereich durch die Krise kommen. Hier würden die Merck Finck Privatbankiers von Preisrückgängen von über 10 Prozent ausgehen. Bei Büro- und Gewerbeimmobilien könnten die Preise kurzfristig um 5 bis 10 Prozent nachgeben. Dieser Rückgang sollte aber im Verlauf des kommenden Jahres wieder ausgeglichen werden können.



Anleger von offenen Immobilienfonds müssten sich nach jetzigem Stand keine allzu großen Sorgen machen. Von Merck Finck Privatbankiers empfohlene Immobilienfonds seien im Augenblick nicht mit größeren Mietausfällen konfrontiert. (18.05.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - In Deutschland wird Covid-19 nur geringe Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben, so Klaus Oberfuchshuber, Leiter Immobilienberatung Merck Finck Privatbankiers.Dies gelte vor allem für Wohnimmobilien. Obwohl die Umsätze temporär stark zurückgegangen seien (April 2020 sei der umsatzschwächste Monat in zehn Jahren), würden Nachfrage und Kaufinteresse wieder anziehen. Sollte die Eindämmung der Pandemie in Deutschland weiterhin Fortschritte machen, sei damit zu rechnen, dass sich das Transaktionsniveau noch in diesem Jahr wieder normalisieren sollte. Niedrige Zinsen würden ein wichtiger Unterstützungsfaktor bleiben. Allerdings seien keine weiteren Rückgänge bei den Bauzinsen zu erwarten.