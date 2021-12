Für das nächste Jahr seien die Analysten optimistisch gestimmt. Mit der Entwicklung neuer Impfstoffe sowie dem Start der Behandlungen mit neuen Corona-Medikamenten in Tablettenform seien die Aussichten gut, dass die Pandemie im nächsten Jahr noch besser bekämpft werden könne. Sollte sich zudem die neue Virusmutation Omikron als beherrschbar erweisen, könnte zusammen mit einer sich normalisierenden Lieferkettensituation die Weltwirtschaft wieder an Dynamik gewinnen und mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten gerechnet werden. Die hohen Inflationsraten dürften temporärer Natur sein und sich mit einer Beruhigung der Energiepreise wieder zurückbilden.



Die Aktienmärkte hätten auf die neue Virusmutation höchst nervös reagiert. Der deutsche Aktienindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe allein am Freitag über 4 Prozent verloren, was bisher den stärksten Rückgang in diesem Jahr dargestellt habe. Im Vergleich dazu habe der amerikanische Aktienindex S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) nur 2,3 Prozent eingebüßt. Vor allem seien diejenigen Branchen stark unter die Räder gekommen, die von den neuerlichen Reise- und Kontaktbeschränkungen besonders stark betroffen seien, wie z.B. die Luftfahrt und der Tourismus. Aus Sicht der Analysten dürfte kurzfristig die Situation an den Aktienmärkten angespannt bleiben, bis die Gefahr der neuen Coronamutation besser abschätzbar sei. Ihr mittelfristiger Aktienmarktausblick bleibe aber konstruktiv.



Das wirtschaftliche und geldpolitische Umfeld sei auch 2022 noch unterstützend für Unternehmensgewinne und Aktienmärkte. Zwar werde die Dynamik der Gewinn- und der Margensteigerungen im nächsten Jahr nicht so aufrechterhalten werden können wie 2021, aber die Unternehmen würden von einer Konjunkturerholung und einer robusten Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen profitieren. Ein zusätzlich unterstützender Faktor sei der Anlagenotstand. Die Renditen der europäischen Staatsanleihen seien zuletzt zwar angestiegen, lägen aber im historischen Vergleich immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau und seien gemessen an der erwarteten Dividendenrendite von Aktien vergleichsweise unattraktiv.



Kritisch dürfte es für die Aktienmärkte deshalb erst dann werden, wenn die Renditen markant ansteigen sollten. Bislang sei dies trotz der stark gestiegenen Inflationszahlen aber nicht zu beobachten. Viele Unternehmen hätten aufgrund der anhaltenden Liefer- und Produktionsengpässe Schwierigkeiten, die hohe Nachfrage zu bedienen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich diese Situation im Laufe des nächsten Jahres entspannen werde und die Engpässe sukzessive abgebaut würden. Die aufgestaute Konsum- und Investitionsnachfrage sollte sich dann auch in einem dynamischen Wirtschaftswachstum - insbesondere in den Industriestaaten - widerspiegeln. (03.12.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Black Friday war nicht nur ein Ausverkauf im Einzelhandel, sondern auch an den Aktienmärkten, so Sören Wiedau, CEFA der Weberbank.Die Meldungen über eine schnelle Verbreitung der neuen Coronamutation "Omikron" hätten an den Finanzmärkten für große Verunsicherung gesorgt. Vor allem die möglicherweise hohe Ansteckungsgefahr sowie die Furcht, dass die bisherigen Impfstoffe gegen diese Variante geringere Wirkungen zeigen würden, hätten die Aktienkurse stark fallen lassen.