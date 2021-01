Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,6% zugelegt. Er habe bei 30.997 Punkten geschlossen. Die Woche sei im Zeichen der FANG-Aktien gestanden, also der großen Technologiekonzerne, die sich überdurchschnittlich entwickelt hätten. Zyklische Aktien aus den Sektoren Energie, Finanzen und Basisrohstoffe hätten gegen den Trend konsolidiert. Am Donnerstag habe der Dow Jones ein neues Intraday-Allzeithoch erreichen, dieses zunächst jedoch nicht halten können und er habe knapp unter der 31.000-er Marke geschlossen. Auch die aktuelle Woche werde im Zeichen der Berichtssaison stehen, was erneut für positive Impulse und für ein frisches Allzeithoch sorgen könne. Aus Sicht der Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden die US-Märkte zusehends überhitzt erscheinen, so dass sie das Aufwärtspotenzial als begrenzt erachten würden. Das Momentum habe sich bereits seit Ende November, als der Dow Jones erstmals die 30.000-er Marke übersprungen habe, abgeschwächt. Eine Konsolidierung könnte zunächst bis in den Bereich von 29.200 Punkten (Verlaufshoch von Anfang September 2020) und im weiteren Verlauf bis in den Bereich von 28.495 Punkten führen, dort sei Anfang November ein Gap eröffnet worden.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 177,19%-Punkten. In den letzten Tagen habe der Bund-Future von der Zunahme der Risikoaversion der Investoren profitiert. Das Auftauchen neuer Virus-Mutationen habe die Investoren an einer baldigen Erholung der Konjunktur zweifeln lassen. Technisch bleibe der derzeit vorherrschende Abwärtstrend weiter bestehen. Erst oberhalb von 177,73%-Punkten würde sich das Chartbild bessern. Die technischen Indikatoren würden keine Hinweise über einen möglichen Richtungswechsel bieten.



Aktuell belaste das Auftauchen von Virus-Mutationen das Geschehen an den Kapitalmärkten. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden von einem Anhalten der Seitwärtsbewegung ausgehen. Erst im März dürften sich die Märkte neu ausrichten und wir mehr Klarheit über die weitere Tendenz bekommen. (25.01.2021/ac/a/m)





Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei bei 13.874 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen. Trotz des leichten Anstiegs gegenüber der Vorwoche verharre der deutsche Standardwerteindex innerhalb seiner derzeit vorherrschenden Seitwärtsrange zwischen 13.600 und 14.100 Punkten. Obwohl der DAX heute mit leichten Gewinnen starte, würden die Analysten nicht von einem Ende des Seitwärtstrends ausgehen. Bereits bei 13.940 Punkten stoße der DAX auf einen ersten Widerstand. Oberhalb davon rücke der Bereich 14.025/14.050 Punkten ins Visier. Der Bereich 13.875/13.850 Punkten wirke hingegen stützend, ebenso wie 13.805/13.800. Unterhalb der Marke von 13.800 Punkten würde der DAX bis zum Freitagstief bei 13.744 Punkten abrutschen, darunter würden sich die Verluste bis an die 38-Tage-Linie bei 13.596 Punkten ausweiten.