Corona habe die Märkte wieder fest im Griff und mache auch vor Bitcoin und Co nicht Halt. Das bedeute zwar einen weiteren Dämpfer für die erhoffte Jahresendrally, müsse jedoch keineswegs das Ende der langfristigen Aufwärtsbewegung bedeuten. Mutige Anleger mit langem Atem bleiben daher bei den "Aktionär"-Favoriten Bitcoin und Ethereum investiert könnten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Angst vor einer neuen Corona-Variante sorgt am Freitagmorgen für große Unsicherheit und Verluste an den Märkten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das negative Sentiment schlage sich auch am Kryptomarkt nieder, wo ebenfalls die roten Vorzeichen dominieren würden. Besonders hart treffe es dabei die Outperformer der vergangenen Tage.Angesichts der wachsenden Unsicherheit würden viele Anleger wieder in den Risk-off-Modus gehen und sich von spekulativeren Assets trennen. Im schwächelnden Krypto-Gesamtmarkt müsse auch der Bitcoin seine tags zuvor gestartete Erholung abbrechen und falle dabei erneut in Richtung der wichtigen 56.000-USD-Marke zurück.