Während globales Kapital schon immer auf dem Hongkonger Markt für chinesische Vermögenswerte präsent gewesen sei, gewinne heutzutage chinesisches Kapital, in Form von "Southbound"-Kapital von Privatanlegern von Festlandchina, in Hongkong zunehmend an Bedeutung. "Es wird geschätzt, dass das Finanzvermögen der chinesischen Privathaushalte 2020 um rund 16 Prozent (ca. 3,8 Billionen US-Dollar) gestiegen ist, wobei ein Teil dieses Vermögens in inländische Investmentfonds fließt, die in den Hongkonger Markt investieren", kommentiere Wee.



Im Januar 2021 habe die "Southbound"-Handelsaktivität aus China schätzungsweise rund 30% des gesamten Handels in Hongkong ausgemacht. Während globale Investoren typischerweise die besten Gelegenheiten an den inländischen Märkten von Shanghai und Shenzhen ("northbound capital"), Hongkong und den US-Börsen suchen würden, würden Chinas "Southbound"-Investoren auch die besten Gelegenheiten am Markt von Hongkong suchen.



"Diese grenzüberschreitenden Kapitalströme werden im Laufe der Zeit wahrscheinlich zunehmen, da das Finanzvermögen der chinesischen Haushalte weiter wächst und seinen Weg sowohl in die chinesischen Onshore- als auch Offshore-Märkte findet. Gleichzeitig werfen die Unternehmen ihre Netze zur Kapitalbeschaffung weiter aus und streben Börsengänge sowohl an den Onshore-Märkten als auch Offshore in Hongkong an", analysiere Wee.



Dass sich einige Unternehmen für eine Notierung an den Onshore-Märkten entschieden hätten, liege laut der Investmentexpertin daran, dass die Onshore-Märkte viel höhere Bewertungen für aufstrebende und strategische Industrien zulassen als die Investoren auf dem Hongkonger Markt.



"Beispielsweise hat Chinas führendes Halbleiter-Unternehmen einen erfolgreichen Börsengang in Shanghai durchgeführt und dabei rund 7,6 Mrd. US-Dollar aufgebracht, die höchste Summe, die ein einzelnes Unternehmen im letzten Jahr an den chinesischen Inlandsbörsen aufgenommen hat", so Wee. Unternehmen des Gesundheitswesens würden tendenziell Hongkong für ihre Börsengänge wählen, wo die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Aktien aufgrund des kleineren Portfolios im Vergleich zu den Onshore-Märkten größer sei. "Hongkong hat sich zu einem beliebten Ort für die Börsennotierung von Biotech-Unternehmen entwickelt", erkläre die Investmentexpertin.



Das "Re-Shoring" oder die Wiederaufnahme chinesischer Unternehmen, die bisher nur in den USA notiert gewesen seien, nun aber auch in Hongkong gelistet seien, habe Auswirkungen. "Diese New-Economy-Aktien verändern die Zusammensetzung des Marktes, der nicht mehr von Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Immobilien, Mischkonzerne (und früher Energie und Telekommunikation) dominiert wird, sondern in dem "Newer"-Economy-Unternehmen wie solche aus den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und konsumorientierte Sektoren mehr als die Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung ausmachen", sage Wee.



Verglichen mit Hongkongs "Old Economy"-Aktien würden diese hoch gehandelten Aktien einen immer größeren Anteil des Marktumsatzes ausmachen, die typischerweise länger gehalten würden, weil sie Dividenden und Erträge liefern würden. "Die Zusammensetzung des Marktes in Hongkong, der heute größtenteils von Technologie-, Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen repräsentiert wird, spiegelt die Entwicklung Chinas von einer jungen, sich industrialisierenden Wirtschaft vor etwa 30 Jahren hin zu einer stärker entwickelten und reiferen Wirtschaft wider", so Wee abschließend.







Die Nachfrage nach chinesischen Aktien ist nach Corona stark angestiegen, so die Experten von Janus Henderson Investors."China war "first in" und "first out" aus der Pandemie, was seiner Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 zu einem Wachstum über dem Niveau vor Corona verhalf. In Kombination mit einer erstarkenden Währung haben diese Faktoren ein günstiges Umfeld für chinesische Unternehmen geschaffen, die im Jahr 2020 und im bisherigen Jahresverlauf Kapital über Börsengänge an den Börsen in Hongkong, im inländischen Shanghai/Shenzhen und den USA aufnehmen", so May Ling Wee, CFA und Portfoliomanagerin bei Janus Henderson Investors.Starke Unternehmensaktien in den Bereichen Technologie, Konsumgüter und Gesundheitswesen hätten im vergangenen Jahr in Hongkong dazu geführt, dass insgesamt etwa 51 Mrd. US-Dollar durch Börsengänge aufgebracht worden seien, hauptsächlich für Unternehmen in chinesischem Besitz - der höchste Betrag seit 2010, als rund 57 Mrd. US-Dollar aufgenommen worden seien.Die vorherige US-Regierung habe per Executive Order verhindert, dass US-Personen in chinesische Unternehmen investieren würden, von denen angenommen werde, dass sie mit dem chinesischen Militär in Verbindung stünden. Das anschließende Delisting dieser Unternehmen von den US-Börsen und den Indices globaler Indexanbieter (z.B. FTSE Russell, MSCI, S&P Dow Jones) scheine fast folgenlos zu sein. Allerdings seien weitere Bemühungen Chinas, seine Aktien- und Anleihemärkte für globale Portfolioströme zu öffnen, trotz geopolitischer Auseinandersetzungen wahrscheinlich.