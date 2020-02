Corona-Virus hält die Börsen weltweit im Bann [...]

Die Aussichten auf eine zügige Eindämmung der Epidemie scheinen also heute besser zu sein als damals, so Marthel Edouard. Eine größere Entschlossenheit als früher würden die chinesischen Behörden auch an anderer Stelle zeigen, indem sie das Finanzsystem stützen würden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern. Die Zentralbank habe den Geschäftsbanken Anfang dieser Woche etwa 156 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt, um die Funktionalität des chinesischen Bankensystems sicherzustellen. Die chinesische Regierung setze demnach um, was in der Krise medizinisch erforderlich und wirtschaftlich geboten sei, sodass die Auswirkungen auf die Konjunktur vermutlich zwar noch andauern, aber wohl nicht überdauern würden. Das sei auch wichtig, denn es stehe wirtschaftlich mehr auf dem Spiel als damals bei SARS. China habe sich in den vergangenen Jahren von einer aufstrebenden Volkswirtschaft zu einer Wirtschaftsmacht gewandelt. Der Anteil des Landes am Welt-Bruttosozialprodukt sei von 2% im Jahr 2002 auf nunmehr 18% gestiegen.



Für die Aktienmärkte zeige der Blick in die Vergangenheit, dass sich die Kurse nach einer Phase der Unsicherheit schnell erholen könnten. Der Hang Seng, der Leitindex des damaligen SARS-Epizentrums Hongkong, habe zwischen November 2002 und April 2003 im zweistelligen Prozentbereich verloren, habe dann aber die Kursverluste bis zum Jahresende mehr als wettmachen können. Gut möglich also, dass man auch dieses Mal ein ähnliches Verlaufsmuster an den Aktienmärkten beobachten werde. Tatsächlich hätten sich einige Börsenbarometer schon wieder erholt. So habe etwa der Index für amerikanische Standardwerte in den letzten Tagen ein neues Allzeithoch markieren können. Die Wertaufholung betreffe aber nicht alle Sektoren. Für Unternehmen aus der Reisebranche und dem Einzelhandel werde das Marktumfeld in den kommenden Wochen sicherlich herausfordernd bleiben. Auch würden solche Unternehmen negativ betroffen sein, die in ihrer Produktion stark von Zulieferern aus China abhängig seien.



Der Brexit sei erfolgt - und was jetzt? Fast vier Jahre hätten die politischen Parteien in Großbritannien darüber gestritten, wie der Brexit ablaufen solle. Zwei Neuwahlen, zwei Premierminister, zahlreiche meist ergebnislose Debatten im britischen Unterhaus und endlose Verhandlungsrunden in Brüssel seien nötig gewesen. Nun habe am 31. Januar 2020 mit Großbritannien zum ersten Mal ein Mitgliedstaat die EU verlassen: nach 16 Jahren der kontinuierlichen EU-Osterweiterung nun also die abrupte "West-Verkleinerung" - ein Paradigmenwechsel.



Obwohl mit dem vereinbarten EU-Abkommen ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der EU zunächst verhindert worden sei, seien viele Fragen nach wie vor offen. Die aus wirtschaftlicher Sicht wohl wichtigste sei diese: Wie würden sich beide Seiten die zukünftigen Handelsbeziehungen vorstellen? Die Zeit dränge. Es würden nur zehn Monate Zeit bleiben, um eine Antwort in Form eines Handelsabkommens zu formulieren - ein ambitionierter Zeitplan, der mit Blick auf die typische Verhandlungsdauer für Freihandelsverträge wohl eher als unrealistisch bezeichnet werden müsse. Es drohe demnach am Jahresende ein erneuter "Showdown" zwischen der EU und Großbritannien über eine Fristverlängerung für Verhandlungen. Einige man sich nicht, dann komme doch noch der ungeregelte Brexit, den eigentlich alle würden verhindern wollen. Es bleibe also kompliziert, und den Aktienmärkten könnten in der zweiten Jahreshälfte unruhigere Zeiten bevorstehen. (07.02.2020/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Ein Virus, der die Börsen angesteckt hat, und ein Brexit, der weiter Fragen aufwirft: Die Anleger haben zurzeit wieder einiges zu verarbeiten, so Marthel Edouard, CFA der Weberbank.Der Corona-Virus halte die Börsen weltweit im Bann: Schlechte Erinnerungen würden wach, wenn man in diesen Tagen die internationale Berichterstattung zur Ausbreitung der Lungenkrankheit Corona verfolge, Erinnerungen an das Jahr 2002, als sich das SARS-Virus in Asien rasend schnell ausgebreitet habe und vor allem den chinesischen Konjunkturmotor ins Stottern gebracht habe. Die Sorge der Anleger vor einer weltweiten Verbreitung der Krankheit und den wirtschaftlichen Folgeschäden sei damals groß gewesen. Die Reaktion der Investoren an den globalen Aktienmärkten sei entsprechend deutlich ausgefallen. Die Kurse seien vor allem in den Schwellenländern stark unter Druck geraten.