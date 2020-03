Es sei nicht das Coronavirus, das das Vertrauen in den Staat infrage stellen würde. Wenn aber die Regierung tatenlos zusehe, wie sich die von ihr zu verantwortende Infrastruktur als vollkommen ungeeignet erweise, um eine humanitäre Krise zu verhindern, gehe das Vertrauen verloren. Wenn es 300.000 Intensivbetten und Beatmungsgeräte gäbe - in Deutschland gebe es 28.000 Intensivbetten - dann würde vermutlich niemand auf die Idee kommen, einen Shutdown einzuleiten. Stattdessen sei es so, als ob flussaufwärts in 1.000 Kilometer Entfernung eine Flutwelle heranrolle, die in drei Tagen eine Stadt überschwemme. Hier müsse die Politik handeln, sofort, und dass die Politik in dieser Sondersituation auch überreagiere und etwa Stadtbezirke evakuieren lasse, die möglicherweise gar nicht von der Welle erfasst würden, gehöre dazu.



Auf die jetzige Situation bezogen sei also zu fragen: Wolle man jetzt ein va-banque-Spiel wagen und hoffen, dass es schon gut gehe? Oder wolle man in einer ersten Reaktion nicht doch lieber zu viel als zu wenig machen? Denn die Schäden, die durch eine Überreaktion geschehen würden, würden sich korrigieren lassen. Leichtfertiges Warten hingegen lasse sich nicht wieder gut machen.



Die Politik in Deutschland habe das verstanden. Während man auf der einen Seite tiefe Eingriffe in das gesellschaftliche Leben beschlossen habe, seien auf der anderen Seite in Rekordzeit Rettungspakete auf den Weg gebracht worden, mit denen die Auswirkungen der Eingriffe abgemildert werden sollten. Die Pakete seien fürwahr beeindruckend und würden im internationalen Vergleich mit rund 50%(!) des BIP mit Abstand das größte Volumen aufweisen: Der Nachtragshaushalt werde um 156 Mrd. Euro aufgestockt, Banken könnten auf Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von bis zu 1.060 Mrd. Euro zurückgreifen, um entsprechende Kredite an Unternehmen weiterzuleiten. Dabei übernehme die KfW bis zu 90% des Risikos. Außerdem gebe es einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Volumen von 600 Mrd. Euro, der die Kreditaufnahme von Unternehmen garantiert und zudem in der Lage sei, gegebenenfalls Firmen temporär zu verstaatlichen. Mit Zuschüssen und Transferzahlungen, Steuerstundungen und einer großzügigen Ausweitung des Kurzarbeitergeldes sollten zudem Arbeitnehmer und Selbstständige geschützt werden. Das werde nicht immer gelingen, zumal diese Krise zu nachhaltigen Verhaltensänderungen führen dürfte, die alte Geschäftsmodelle langfristig infrage stellen würden. Untätigkeit könne man der Regierung an dieser Stelle aber sicherlich nicht vorwerfen.



Neben dem Versuch, die Folgen des Shutdowns abzufedern, müsse aber überlegt werden, wie lange in der Tat diese Eingriffe in der jetzigen Form durchgehalten werden könnten. Wenn absehbar sei, dass eine humanitäre Katastrophe infolge einer unverantwortlichen Überlastung von Krankenhäusern vermieden werden könne, müssten abgestufte Formen der Lockerung der Einschränkungen gesellschaftlichen Lebens erlaubt sein. Restaurants, die die Möglichkeit hätten, draußen Tische aufzustellen, sollten wieder öffnen können, Fußballspiele könnten mit einem Drittel der Zuschauer wieder stattfinden und auch dem allgemeinen Einzelhandel sollte bei entsprechenden Beschränkung der Käufer eine Wiedereröffnung ermöglicht werden, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Gleichzeitig erweise sich offensichtlich die Strategie Südkoreas als recht zielführend, in der Breite die Bevölkerung zu testen und gegebenenfalls Menschen in Quarantäne zu schicken, ohne ganze Landesteile abzuriegeln.



Stück für Stück sollte man also wieder zu einer Normalisierung zurückfinden und auf diese Weise der Disruption der gesamten Wirtschaft ein Ende setzen. Mit anderen Worten: Wir sollten allmählich Mittel nutzen, mit denen die von der Überflutung bedrohte Stadt besser geschützt werden kann, anstatt die Stadt so lange zu evakuieren, bis keiner mehr zurückkehren möchte, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. (Ausgabe vom 26.03.2020) (27.03.2020/ac/a/m)







Wirtschaft oder Leben? Genau darüber sei die Diskussion im Zuge der Corona-bedingten Shutdowns gerade voll entbrannt. Für Schlagzeilen habe insbesondere die Aussage des Vizegouverneurs des US-Bundesstaates Texas, Dan Patrick (70), gesorgt, der sinngemäß gesagt habe, er wünsche nicht, dass wegen seiner Generation das gesamte Land geopfert werde. In Deutschland habe sich unter anderem der Finanzmanager und frühere Arzt Alexander Dibelius im "Handelsblatt" zu Wort gemeldet mit der Frage: "Ist es richtig, dass zehn Prozent der ( ) Bevölkerung geschont, 90 Prozent ( ) aber extrem behindert werden, mit der ( ) Konsequenz, dass die Basis unseres allgemeinen Wohlstands massiv und nachhaltig erodiert?" Diese Frage sei vor allem aus der Sicht von Unternehmen, die derzeit um ihre Existenz bangen würden, nachvollziehbar. Bei der derzeitigen Krise gebe es aber keine schwarz-weiß-Antworten. Wir befinden uns zudem ganz offensichtlich in einem Suchprozess nach den besten Lösungen für dieses "Schwarze-Schwan"-Ereignis, für das noch niemand ein Patentrezept hat, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Richtig sei: Die Wirtschaft leide massiv unter den Shutdowns. Das ifo-Institut aus München habe vorgerechnet, dass im Fall einer dreimonatigen partiellen Stilllegung der Wirtschaft das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 20% über das gesamte Jahr einbrechen könnte. Zur Erinnerung: Während der bislang schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit sei das BIP Deutschlands 2009 um 5,7% eingebrochen. Auf der anderen Seite stünden Bilder aus Italien, wo Militärwagen eingesetzt würden, um hunderte von Leichen abzutransportieren. Wo Krankenhäuser heillos überlastet seien und Ärzte aufgrund einer mangelhaften Infrastruktur entscheiden müssten, welches Leben sie retten und welches sie aufgeben würden. Auf eine derartige Situation könnten wir auch in Deutschland hinauslaufen, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.