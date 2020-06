Die Pandemie sei ein schwerer Schock, den die Wirtschaft aber vielerorts in 2 bis 3 Jahren überwunden haben sollte. Die beherzte Reaktion der Wirtschaftspolitik verhindere eine Finanzkrise.



Noch nie hätten die Geld- und Fiskalpolitik sowie die Aufsichtsbehörden auf beiden Seiten des Atlantiks so rasch und umfangreich auf einen Schock reagiert wie in den vergangenen Monaten. Die niedrigen Inflationsraten würden es den Notenbanken erlauben, sich der Konjunkturschwäche entgegenzustemmen. Die FED habe ihren Leitzins auf nur noch 0,00 bis 0,25% gesenkt, die Bank of England sei auf 0,1% gegangen. Banken, die bestimmte Auflagen für ihre Kreditvergabe erfüllen würden, könnten sich bei der Europäischen Zentralbank sogar mit einem Zins von -1% finanzieren. Zudem habe die EZB ein neues Anleihekaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von 1.350 Mrd. EUR bis Mitte 2021 aufgelegt. Weitere große Initiativen würden die Experten vorerst nicht erwarten.



Flankiert werde der geldpolitische Stimulus von umfangreichen Konjunkturprogrammen. Dabei habe der Schwerpunkt zunächst darauf gelegen, Unternehmen im Falle von Liquiditätsengpässen zu helfen und möglichst viele Arbeitnehmer davor zu bewahren, in der Krise entlassen zu werden. Gerade das Instrument der Kurzarbeit, das viele Länder unter anderem Namen eingeführt hätten, scheine sich zu bewähren. Selbst in den USA gebe es Regelungen, deren Wirkung in etwa der der deutschen Kurzarbeit entspreche. Die Zahlen für Mai würden darauf hindeuten, dass in den USA die Wende am Arbeitsmarkt bereits begonnen habe. Auch in Europa könnte der Höhepunkt der Kurzarbeit im Mai erreicht oder sogar überschritten worden sein.



Nach der ersten Reaktion zur Verhinderung einer Liquiditäts- und Finanzkrise ziele die Finanzpolitik jetzt immer mehr darauf ab, den Wiederaufschwung abzusichern. Dank seiner soliden Staatsfinanzen könne sich Deutschland einen besonders großen Stimulus leisten. Einschließlich des neuen Pakets von 130 Mrd. EUR habe Deutschland fiskalische Hilfen von insgesamt etwa 14% seiner jährlichen Wirtschaftsleistung angekündigt, die allerdings im Verlaufe von etwa drei bis vier Jahren ausgezahlt werden sollten. Die Programme könnten den Aufschwung spürbar stützen.



Nach zweimonatigem Zögern habe sich Berlin Mitte Mai zu einem großen Zeichen der Solidarität mit den härter betroffenen Ländern Südeuropas entschlossen. Der Vorschlag der Europäischen Kommission für einen Wiederaufbaufonds von 750 Mrd. EUR könne dazu beitragen, die gefährliche Anti-EU-Stimmung in Italien und anderen Ländern Südeuropas zu dämpfen. Eine politische Diskussion über einen EU- und Euro-Austritt Italiens hätte sonst das Risiko einer auch für Nordeuropa teuren neuen Euro-Krise heraufbeschwören können.



Der erste Corona-Schock flaue ab in der westlichen Welt. Das Risiko einer zweiten Welle müsse man jedoch im Auge behalten. Allerdings lerne man langsam, mit dem Virus zu leben. Die Experten würden erwarten, dass neue regionale Ausbrüche keine neuen nationalen Lockdowns erfordern würden, die sonst teuer werden könnten. (Ausgabe Q3/2020) (24.06.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Covid-19-Pandemie und die drastischen Eingriffe in das Alltagsleben, um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen, haben die Wirtschaft hart getroffen, so Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg.Die Maßnahmen hätten sowohl das Angebot als auch die Nachfrage auf eine Art eingeschränkt, die in Friedenszeiten ihresgleichen suche. Im März und April 2020 seien nahezu alle entwickelten Länder in eine tiefe Rezession gerutscht. Abhängig von der Härte der jeweils verhängten Einschränkungen des Alltags- und Wirtschaftslebens dürfte die Wirtschaftsleistung in den ersten beiden Quartalen des Jahres um insgesamt zwischen etwa 11% (USA) und bis zu 20% (Eurozone, Großbritannien) zurückgehen. Mit einem erwarteten Einbruch von knapp 15% komme Deutschland vermutlich glimpflicher davon als die meisten anderen großen Länder Westeuropas.Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie würden wirken. Nachdem Südeuropa im März nach China zum zweiten Epizentrum der Pandemie geworden sei und das Virus sich über ganz Europa ausgebreitet habe, habe sich die Infektionskurve in der Eurozone erheblich abgeflacht. Auch Großbritannien habe Fortschritte gemacht, während in den USA die Verbesserungen in Bundesstaaten wie New York durch einen raschen Anstieg in anderen Staaten wie Kalifornien ausgeglichen würden.Die Experten würden einen häkchenförmigen Verlauf der Konjunktur erwarten. Nach einem dramatischen Einbruch im ersten Halbjahr könne sich ein erheblicher Teil der Wirtschaftsaktivität wieder rasch erholen, wenn die Einschränkungen schrittweise gelockert würden. Von der tiefen Talsohle aus könnten die Zuwachsraten für einige Zeit ebenfalls beträchtlich ausfallen. Allerdings dürften private Verbraucher und Unternehmen sich nach dem großen Corona-Schock mit Ausgaben und Investitionen mehr zurückhalten als in früheren Aufschwüngen. Der Anstiegswinkel des Aufschwungs dürfte sich im Zeitverlauf deutlich abflachen. Selbst in strukturell weitgehend gesunden Ländern wie Deutschland dürfte es etwa bis Mitte 2022 dauern, bis die Wirtschaftsleistung wieder das Niveau der Zeit vor der Corona-Krise erreicht habe.