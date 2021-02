In Deutschland und Europa hingegen würden vor allem einige Dienstleistungssektoren unter den weiterhin bestehenden Shutdown-Maßnahmen leiden. Zwar seien in vielen europäischen Staaten die neu gemeldeten Corona-Fallzahlen zuletzt zurückgegangen, jedoch steige der Anteil verschiedener besonders ansteckender Mutationen des Virus, weshalb Lockerungen der Shutdowns vielerorts fraglich seien oder aber gegebenenfalls wieder revidiert werden müssten. Für einzelne betroffene Unternehmen und Menschen seien die Auswirkungen mit anhaltender Dauer der Maßnahmen immer gravierender. Mit Sicherheit würden die Insolvenzen in diesen Bereichen in den kommenden Monaten deutlich zunehmen. Diese Aussicht und die resultierende Angst vor Einkommens- oder gar Jobverlusten verunsichere weiterhin viele Menschen, die ihre Konsumausgaben auf das Nötigste beschränken würden. Entsprechend habe der GfK-Konsumklimaindex sich von seinem Einbruch im Januar auch nur leicht erholen können.



Gesamtwirtschaftlich würden sich die Auswirkungen zumindest in Deutschland bisher in Grenzen halten, erkennbar an dem gerade auf 0,3 Prozent nach oben revidierten Wirtschaftswachstum im 4. Quartal. Das ifo-Institut schätze den Ausfall an Wertschöpfung derzeit auf 1,5 Mrd. Euro wöchentlich, was etwa 2,5 Prozent der gesamten Wertschöpfung pro Woche entspreche. Aufrecht gehalten werde die Dynamik global und besonders in Deutschland vor allem von der Industrie. Der letzte ifo-Geschäftsklimaindex habe verdeutlicht, dass die Stimmung bei den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes auf den höchsten Stand seit Ende 2018 angestiegen sei. Angetrieben werde die Industrieproduktion besonders von der hohen Exportnachfrage, u.a. aus China.



In den USA habe sich gemäß ISM-Einkaufsmanagerindices zuletzt sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor die Stimmung der Unternehmen weiter auf hohen Niveaus gehalten. Dabei profitiere der in den USA für die gesamte Wirtschaftsleistung besonders wichtige private Konsum von den noch bestehenden fiskalischen Stützungsmaßnahmen, die allerdings teilweise im März auslaufen würden. Umso wichtiger wäre für die US-Volkswirtschaft eine zeitnahe Verabschiedung des von Präsident Joe Biden geplanten neuen Konjunkturpaketes mit einem Volumen von bis zu 1,9 Bio. US-Dollar, das u.a. direkte Zahlungen in Höhe von 1.400 US-Dollar an viele US-Bürger, die Unterstützung von Impfkampagnen und Testkapazitäten sowie Zahlungen an Städte und Bundesstaaten vorsehe. Die dafür notwendigen Abstimmungen würden heute im Repräsentantenhaus und in der kommenden Woche im Senat stattfinden. Es sei davon auszugehen, dass zumindest große Teile des Paketes verabschiedet werden könnten.



Die Notwendigkeit sei auch vom Chef der US-Notenbank FED Jerome Powell in dieser Woche erneut unterstrichen worden. Er habe auf die nach wie vor bestehende Unterauslastung des US-Arbeitsmarktes verwiesen, weshalb auch die Geldpolitik auf absehbare Zeit weiter expansiv ausgerichtet werden solle. Zwar sei die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in dieser Woche relativ deutlich auf 730.000 gefallen, doch verglichen mit dem Vorkrisenniveau würden noch immer etwa 10 Millionen Beschäftigungsverhältnisse fehlen. (26.02.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - China bleibt vorerst die Wachstumslokomotive der Welt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Der Internationale Währungsfonds rechne in diesem Jahr mit einem im historischen Vergleich überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in Höhe von 8,1 Prozent. Im nächsten Jahr dürfte sich das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft dann mit erwarteten 5,6 Prozent langsam wieder den Vorkrisenraten annähern. Kurzfristig profitiere China davon, dass seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im ersten Quartal 2020 keine weiteren größeren Infektionswellen entstanden seien und damit keine erneuten großflächigen Shutdowns notwendig gewesen seien.