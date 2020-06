"Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten Daten, die es gibt. Ihr Schutz ist von größter Wichtigkeit", sage Zandbergen. Daher stelle die Corona-Krise digitale Menschenrechte auf den Prüfstand. Denn einerseits könnten Apps, mit denen infizierte Personen aufgespürt werden könnten, Leben retten und zur Lockerung von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beitragen und somit der Wirtschaft helfen. Doch andererseits könne durch den Einsatz solcher Apps die Privatsphäre gefährdet werden, gebe die Expertin zu bedenken.



Daher teile ROBECO die Ansicht der gemeinnützigen Organisation AccessNow, wonach starke digitale Rechte zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit beitragen könnten. "Wenn digitale Rechte nicht in angemessener Weise geschützt werden, dürften die Menschen Apps zum Aufspüren von Infizierten nicht freiwillig benutzen", so Zandbergen. "In diesem Fall würden die Apps nur dann zum Erfolg führen, wenn ihre Nutzung verpflichtend vorgeschrieben wird. In vielen Ländern wird man das nicht akzeptieren, und die Regierungen dieser Staaten wären somit nicht in der Lage, digitale Gesundheitstools erfolgreich einzusetzen."



Hinzu komme: Wenn ein digitaler Regulierungsrahmen für Menschenrechte fehle, entstünden Risiken für Unternehmen. "Den Datenschutz, die Cybersicherheit und gesellschaftliche Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz betreffende Risiken können sich sehr nachteilig auf ihr Geschäft auswirken", analysiere Zandbergen. "Daher können sich Unternehmen durch einen vorbildlichen Umgang mit diesen Themen von anderen abheben." (03.06.2020/ac/a/m)





