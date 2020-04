Boston (www.aktiencheck.de) - Die neuen globalen Makroprognosen des IWF für 2020 sind schlimmer ausgefallen als erwartet, so Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute.Manche Dinge seien leichter gesagt als getan, so das Sprichwort, und dies scheine auch auf die von Regierungen auf der ganzen Welt angekündigten Unterstützungsprogramme für kleine und mittelständische Unternehmen zuzutreffen. So würden immer wieder Probleme mit der Höhe der bereitgestellten Mittel und der Umsetzung auftauchen. In den USA solle das Paycheck Protection Program bis Montag vollständig ausgeschöpft sein.Bei einem ähnlichen Programm, das von der britischen Regierung angekündigt worden sei, habe die Financial Times berichtet, dass von 300.000 anfragenden KMUs 28.460 als antragsberechtigt angesehen worden seien und nur etwa 6.000 einen Kredit erhalten hätten. Mit einer Liquidität ausgestattet, die gerade ausreiche, um zwei Wochen zu überleben, stünden wichtige Klein- und Kleinstunternehmen vor dem Aus. Dies könnte die erhoffte Erholung nach der Schließung deutlich bremsen und die vielfach erwartete V-förmige Entwicklung in eine U- oder sogar L-förmige verwandeln. (16.04.2020/ac/a/m)