Die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Fiskalpolitik der Nationalstaaten hätten vorerst zu einer Stabilisierung an den Märkten geführt. Eine fortgesetzte geldpolitische Unterstützung und beispiellose fiskalische Anreize dürften dazu beitragen, den Aufschwung voranzutreiben, sobald die Wirtschaft wieder anlaufe und die Arbeitnehmer an ihre Arbeitsplätze zurückkehren würden. Die Experten würden von einer Erholung im dritten Quartal ausgehen. Dennoch könnten die Bewertungen in Europa im Zuge der Krise zwischenzeitlich bis zu einem Preis-Buchwert-Verhältnis von 1 fallen. Für den DAX würde dies einen Stand von 8.000 bis 8.200 Punkten bedeuten. Kredit- und Liquiditätsrisiken sollten weiterhin in allen Assetklassen vermieden werden.



Anleger sollten eine neutrale Haltung gegenüber globalen Aktien beibehalten, aber beginnen, große europäische Qualitätsaktien überzugewichten. Die europäischen Renditeaufschläge für hochverzinsliche Kredite dürften sich in den nächsten zwölf Monaten verengen; die aktuellen Spreads sollten eine ausreichende Prämie vor einem steigenden Ausfallrisiko bieten. Dadurch würden sich mittelfristig Chancen ergeben. Aktuell würden die Experten Investment-Grade-Titeln den Vorzug geben. Grund hierfür sei das durch die Unterstützung der Zentralbanken günstigere Risiko-/Ertragsprofil. "Beginnen Sie, Öl zu kaufen. Wir gehen davon aus, dass es zu einer auch politisch induzierten Verringerung der Ölproduktion kommt, die sich in steigenden Ölpreisen niederschlagen wird", so Prof. Dr. Jan Viebig.



Die Experten hätten in den vergangenen Tagen damit begonnen, sehr selektiv Aktien nachzukaufen. Dabei stünden defensive Werte mit nachhaltigem Geschäftsmodell, beispielsweise aus dem Basis-Konsumgütersektor und dem Gesundheitsbereich, im Vordergrund. Sie würden daran glauben, dass für mittel- und langfristig orientierte Anleger ausgewählte Qualitätsaktien auch in der aktuellen Phase und darüber hinaus attraktiv sein könnten. Ein Einstieg in Stufen sei empfehlenswert.



Unterm Strich: Eine der größten Gefahren neben einer Verschärfung des Infektionsgeschehens und einem Kollaps der Gesundheitssysteme sei aktuell die fehlende wirtschaftspolitische Koordination in der EU: Insbesondere Italien könnte massive Probleme an den Kapitalmärkten bekommen und in den High-Yield-Bereich abrutschen. Das Risiko einer zweiten europäischen Schuldenkrise sei damit sehr real. Der Druck für politische Maßnahmen steige deshalb von Tag zu Tag: Die Experten würden den Einsatz des "Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)" für notwendig und richtig halten - als deutsch-französische Bank sei ODDO BHF pro-europäisch. Der Einsatz von Eurobonds aber wäre der falsche Weg, da eine Schuldenspirale drohe, wenn die Aufnahme von Schulden und die Haftung für diese entkoppelt würde. (02.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wegen der Corona-Krise droht eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale von Angebot und Nachfrage mit der Folge einer tiefen Rezession und Deflation, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF AG.Die aktuelle Krise sei - so wie die Finanzkrise 2008/09 - ein asymmetrischer Schock, der die Länder der Euro-Peripherie wie Italien, Spanien, Portugal oder Italien deutlich härter treffen werde als die stabileren Länder des Euro-Nordens. Dieses Muster, das in der Euro-Krise 2011/2012 zu sehen gewesen sei, dürfte sich erneut entfalten, wenn die Politik nicht massiv gegensteuere.