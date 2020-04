Boston (www.aktiencheck.de) - Während wir durch eine wenig überraschend brutale Gewinnsaison steuern, scheinen sich die Anleger mehr auf das Abflachen der Infektions- und Sterblichkeitskurven zu konzentrieren und so zu tun, als ob die verheerenden Wirtschaftsdaten, einschließlich der miserablen Gewinnberichte, einfach nicht passieren, so Altaf Kassam, Leiter des Investment Strategy & Research EMEA bei State Street Global Advisors, in seinem aktuellen Kommentar zur Corona-Krise.



Irgendwann werde der Markt aufwachen und die wirklichen Auswirkungen des Lockdowns und der langsamer als erwarteten Rückkehr daraus erkennen. Wahrscheinlich erst, wenn die Unternehmen beginnen würden, die Lücken in den Ertragsprognosen mit roter Tinte auszufüllen und die Wirtschaftsdaten sich nicht in einem knackigen "V" erholen würden. Mit anderen Worten: Die Aktien scheinen der wirtschaftlichen Schwerkraft zu trotzen und die Experten von State Street Global Advisors erwarten weitere Volatilität und Abschwächung. (24.04.2020/ac/a/m)



