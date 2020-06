Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nicht nur in Deutschland gibt es ermutigende Anzeichen, dass der konjunkturelle Tiefpunkt der Corona-Krise schon im April durchschritten wurde, so die Analysten der DekaBank.Sollte es zu keiner zweiten umfassenden Infektionswelle kommen, so sei nach anfänglichen Startschwierigkeiten und dank der Unterstützung durch das Konjunkturpaket mit einer spürbaren Belebung in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen.Das Coronavirus habe allerdings das Zeug, Entwicklungen auszulösen, die neben den schon bestehenden Problemen die Reisegeschwindigkeit der deutschen Volkswirtschaft verringern könnten. (30.06.2020/ac/a/m)