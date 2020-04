Problematisch könnte die Situation für das neugebaute Hotel in der Dominikanischen Republik werden, sofern es langanhaltende Reisebeschränkungen für Gäste aus Europa und/oder Nordamerika geben sollte. Dies würde sich deutlich in den operativen Zahlen der IFA bemerkbar machen. Insgesamt erscheine IFA jedoch mit einer prall gefüllten Kasse (181 Mio. Euro zum 30.9.2019) und einer vergleichsweise geringen Verschuldung - 162 Mio. Finanzverbindlichkeiten stünden Immobilienwerte in Höhe von 459 Mio. Euro gegenüber - bestens aufgestellt, um eine größere Krise zu überstehen und eventuell bei einer anstehenden Konsolidierung einen aktiven Part übernehmen zu können. Problematisch könnte jedoch sein, dass der Großaktionär, die Lopesan-Gruppe, wohl deutlich härter von der Corona-Krise betroffen sein dürfte und somit der Druck wachsen könnte, für die freien IFA-Aktionäre nachteilige Maßnahmen zu ergreifen.



Aktien der GAG Immobilien AG (ISIN DE0005863534/ WKN 586353): Die GAG sei vor allem von der Entwicklung der Wohnungsmieten in Köln abhängig. Da die Gesellschaft vor allem im unterpreisigen Segment Wohnungen vermiete, um ihrem sozialen Auftrag gerecht zu werden, würden die Experten nicht mit Einbrüchen bei den Wohnungsmieten rechnen. Die Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt Köln sollte durch die Corona-Krise ebenfalls nicht negativ beeinflusst werden. Die GAG könnte sogar zu den Gewinnern der Corona-Krise werden, da durch die höhere Staatsverschuldung die Wahrscheinlichkeit für steigende Zinsen deutlich gesunken sei. Die Notenbanken würden weltweit wohl auch im nächsten Jahrzehnt die Zinsen nahe der Nulllinie halten, um die Finanzierung der Staaten nicht platzen zu lassen. Für GAG biete sich dadurch die Möglichkeit, die relative Zinslast weiter zu senken.



Aktien der 7C Solarparken AG (ISIN DE000A11QW68/ WKN A11QW6): Als Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen profitiere die Gesellschaft von staatlicher Seite vorgegeben Abnahmepreisen. Nachträgliche Eingriffe in die in der Vergangenheit festgelegten Förderbedingungen würden die Experten weiterhin nicht erwarten. Daher sollte die Umsatzerwartung der Gesellschaft durch Corona nicht beeinflusst werden. Im Gegensatz dazu könnte 7C sogar davon profitieren, dass die Refinanzierung der Investitionen wohl weiterhin zu günstigen Bedingungen erfolgen könne. 7C dürfte also wie die GAG Immobilien AG sogar zu den Gewinnern von Corona zählen können.



Aktien der Porsche Automobil Holding AG (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003): Die Automobilindustrie befinde sich schon seit über einem Jahr in einer schwierigen Phase. Die Digitalisierung und der notwendige Umstieg auf neue Antriebsformen würden mutige Richtungsentscheidungen und Milliardeninvestitionen erfordern. Damit gehe ein hohes Risiko einher. Die Porsche-Beteiligung Volkswagen habe sich für einen konsequenten Umstieg auf die Elektromobilität entschieden. Kurzfristig werde Corona das Geschäft der Volkswagen-Gruppe sicherlich stark beeinflussen, mittelfristig sollte jedoch vor allem das Gelingen des Strukturwandels entscheidend sein. Volkswagen sei dafür als weltweit führender Automobilhersteller mit seiner enormen Finanzkraft aus Sicht der Experten in einer sehr guten Ausgangsposition.



Aktien der Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX): Für Telefónica als einen führenden Mobilfunkanbieter in Deutschland stelle Corona vor allem ein Risiko hinsichtlich der Netzstabilität und der Serviceleistungen dar. Diese wären bedroht, sollte es zu einem größeren Ausfall in der Mitarbeiterschaft kommen. Die Experten würden dies jedoch für sehr unwahrscheinlich halten, da auch bei einer Infektion der Mitarbeiter ein Großteil davon nach einer Ausfallzeit von wenigen Wochen wieder arbeitsfähig wäre. Corona könne womöglich sogar mehr Chance als Risiko für die Gesellschaft bedeuten. Durch den Anstieg der Heimarbeit in Deutschland, den flächendeckenden Wegfall der Kinderbetreuung und die Schulschließungen dürfte die Nachfrage nach mobilem Datenvolumengestiegen sein. Sollte sich dies nachhaltig auf das Nutzerverhalten auswirken, könnte Corona für mehr als nur einen zeitlich begrenzten Umsatzanstieg sorgen.



Aktien der HORNBACH Baumarkt AG (ISIN DE0006084403/ WKN 608440): Die HORNBACH Baumarkt AG habe erfreuliche Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 vermeldet, was in der Corona-Krise jedoch untergegangen sei. Aufgrund behördlicher Anordnungen habe die Gesellschaft ihre Baumärkte in vielen Ländern ganz oder teilweise schließen müssen. Obgleich HORNBACH von den großen Baumarktketten am besten im Onlinegeschäft aufgestellt scheine und viele Menschen in der aktuellen Situation wohl mehr Zeit für Heim und Garten hätten, dürfte der dadurch zu erwartende Umsatzanstieg den Umsatzverlust durch die Schließung des stationären Handels nicht auffangen können. Somit würden die Experten mit einem deutlich negativen Effekt auf Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr rechnen. Die Gesellschaft sei jedoch wirtschaftlich sehr stabil aufgestellt, sodass die Krise sicherlich überstanden werden dürfte und man langfristig eventuell sogar vom Wegfall mancher Konkurrenten profitieren könnte.



Aktien der Zapf Creation AG (ISIN DE000A2TSMZ8/ WKN A2TSMZ): Durch die Schließung vieler Einzelhandelsgeschäfte dürften zahlreiche Absatzkanäle der Gesellschaft weggebrochen sein, was durchaus von Dauer sein könnte, da Unternehmen wie Galeria Karstadt Kaufhof bereits Insolvenzantrag gestellt hätten. Ferner berge die Ausbreitung des Coronavirus vor allem in China Risiken für die Beschaffung der Produkte. Insgesamt würden die Experten jedoch erwarten, dass die Auswirkungen überschaubar bleiben würden, da die Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen zu einem Anstieg der Nachfrage nach Spielzeug geführt haben könnten. Somit dürften sich zwar die Absatzwege verändert haben, die Auswirkungen von Corona auf den Umsatz jedoch überschaubar bleiben.



Aktien der ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023/ WKN 785602): Die Gesellschaft befinde sich schon seit zwei Jahren im Wandel. Produkten für die traditionelle Automobilindustrie werde ein schneller Umsatzschwund vorhergesagt. Hinzu komme die zuletzt rückläufige Nachfrage nach Automobilen, unter der bereits viele Automobilzulieferer leiden würden. Durch Corona werde das Umfeld auch für ElringKlinger noch schwieriger. Das Virus werde sich daher in den Zahlen für das laufende Jahr deutlich bemerkbar machen. Da jedoch bereits 2019 ein Sanierungsprogramm gestartet worden sei, würden die Experten davon ausgehen, dass ElringKlinger die Krise weitgehend schadlos überstehen werde. Durch die Investitionen in neue Geschäftsfelder scheine ElringKlinger für den kommenden Wandel der Branche gut aufgestellt.



Aktien der Uniper SE (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01): Die Gesellschaft stehe nach Einschätzung der Experten kurz vor dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit dem Großaktionär Fortum. Diesen Schritt würden sie als notwendig erachten, damit der Vorstand die von Fortum gewünschten Maßnahmen umsetzen dürfe, ohne sich selbst dabei eventuell strafbar zu machen. Corona sollte keine negativen Auswirkungen auf die operative Entwicklung der Gesellschaft haben. Denn kurzfristige Schwankungen beim Strompreis würden sich in der Regel nicht signifikant in den Erträgen widerspiegeln, da die Erzeugungskapazitäten langfristig vergeben würden.



Durch die rückläufigen Rohstoffpreise für Kohle und Gas erscheine es sogar möglich, dass die Ergebnissituation der Gesellschaft mittelfristig von der Corona-Krise profitiere. Daher sei für die Experten nicht nachvollziehbar, wieso der Aktienkurs dermaßen stark an Wert verloren habe, obwohl Fortum vor nicht einmal drei Monaten noch mehr als 30 Euro je Uniper-Aktie an Elliot bezahlt habe. (Ausgabe 04/2020) (09.04.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Im Corona-Check beleuchten wir die Chancen und Risiken der einzelnen Depotwerte in Hinblick auf die durch Corona veränderte Situation, so die Experten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News".Wandelanleihe der Gold-Zack AG i.I. (ISIN DE0007686834/ WKN 768683): Das Insolvenzverfahren stehe kurz vor dem Abschluss. Nachdem bereits 10% an Abschlagszahlungen geleistet worden seien, würden die Experten mit einer weiteren Schlussausschüttung in Höhe von 2 bis 5% rechnen, womit auf die Anleihe insgesamt 12 bis 15% ausgeschüttet werden sollten. Nennenswerte Risiken aufgrund von Corona würden die Experten aufgrund des fehlenden operativen Geschäfts nicht sehen. Die Quotenzahlung wäre nur dann nicht möglich, wenn das Bankhaus, bei dem die Gelder der Insolvenzmasse lägen, in ein eigenes Insolvenzverfahren schlittern würde. Das deute sich aktuell aber nicht an.Aktien der Fernheizwerk Neukölln AG (ISIN DE0005767909/ WKN 576790): Die Fernheizwerk Neukölln AG beliefere die dem Fernwärmenetz angeschlossenen Haushalte und Gewerbeeinheiten mit Fernwärme. Ferner veräußere die Gesellschaft den selbst produzierten Strom. Die Experten würden keinen nennenswerten Effekt durch Corona auf den Absatz von Fernwärme bzw. Strom erwarten. Eine eventuell erhöhte Arbeitslosenquote aufgrund der wirtschaftlichen Folgen durch Corona sollte ebenfalls keinen Einfluss auf die operative Entwicklung haben, da Wärme und Strom zu den Grundbedürfnissen aller Menschen gehören würden. Profitieren könnte die Gesellschaft sogar von deutlich gesunkenen Einkaufspreisen bei den Brennstoffen wie Öl, Gas und Kohle.Vorzugsaktien der AGROB Immobilien AG (ISIN DE0005019038/ WKN 501903): Die AGROB Immobilien AG sei darauf angewiesen, dass die Mieter der Gewerbeimmobilien sich die Mietzahlungen auch weiterhin leisten könnten. Zu den bedeutendsten Mietern der AGROB würden Plazamedia, Constantin Medien/Sport1 und Home Shopping Europe gehören. Plazamedia dürfte als führender Produzent von Sportsendungen zwar in operative Schwierigkeiten geraten, jedoch würden die Experten nicht davon ausgehen, dass es zu nennenswerten Ausfällen der Produktionen kommen werde, sondern nur zu zeitlichen Verschiebungen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sollte also weiterhin gegeben sein.Schwieriger dürfte es für Constantin Medien/Sport 1 werden, da die Experten erwarten würden, dass der Werbemarkt zeitnah deutlich einbrechen werde, weil diese Budgets meist kurzfristig reduziert werden könnten. Profitieren dürfte dagegen HSE davon, dass durch die Schließung des stationären Einzelhandels das Einkaufen über andere Kanäle wie dem TV an Bedeutung gewinnen dürfte. Insgesamt würden die Experten ein leicht gestiegenes Risiko sehen, da einigen Mietern der Corona-Effekt deutlich zusetzen dürfte.Aktien der RENK AG (ISIN DE0007850000/ WKN 785000): Das Risiko für den Aktienkurs der RENK AG sei aufgrund des vorliegenden Übernahmeangebots begrenzt. Operativ dürfte Corona jedoch zumindest kurzfristig Spuren hinterlassen, da die Abnehmerbranchen von RENK wie der Schiffsbau in deutliche Schwierigkeiten geraten dürften. Langfristig sollte Corona jedoch keine Effekte auf die Entwicklung haben.Aktien der IFA Hotel & Touristik AG (ISIN DE0006131204/ WKN 613120): Die Auswirkungen auf die Belegung der Hotels der Gesellschaft und die Zimmerpreise seien aktuell schwer vorhersehbar. Die Experten würden davon ausgehen, dass die deutschen und österreichischen Standorte wohl sogar von Corona profitieren könnten, da mittelfristig weiterhin Reisebeschränkungen bestehen bleiben dürften. In Spanien verfüge IFA aktuell nur noch über das IFA Faro Hotel, das jedoch aufgrund von zuvor geplanten Umbau- und Renovierungsarbeiten in diesem Jahr ohnehin geschlossen sei.Die 50%-Beteiligung an der Anfi-Gruppe dürfte kurzfristig an Wert verlieren, da dort die Umsätze aufgrund ausbleibender Touristen aus Deutschland und Großbritannien zurückgehen sollten. Das müsse jedoch kein Nachteil für IFA sein, da dadurch die aktuell vorangetriebene Übernahme der zweiten 50% an Anfi deutlich günstiger kommen dürfte. Langfristig sollte IFA also davon profitieren.