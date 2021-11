Die Folgen für den internationalen Handel seien insgesamt weitaus geringer als ursprünglich prognostiziert. Das Volumen der 2020 gehandelten Waren ging im Vergleich zu 2019 um 10% zurück, wobei 34% des Rückgangs auf Erdöl zurückzuführen sind (das mit unseren Strategien nicht finanziert wird), so die Experten von NN Investment Partners. Einige Prognosen Anfang 2020 hätten eher bei -30% gelegen. Der ADB-Bericht (Infrastrukturbericht der Asiatischen Entwicklungsbank) weise auf eine Ausweitung der Handelsfinanzierungslücke von 1,5 auf 1,7 Billionen US-Dollar hin, wobei die Reaktion der Banken hierauf nicht einheitlich gewesen sei. Die Finanzinstitute würden nach wie vor weitgehend große und mittelgroße Unternehmen bei der Handelsfinanzierung unterstützen, würden sich aber aus der Kreditvergabe an KMU zurückziehen.



Die Experten sähen Chancen, den Banken bei der Versorgung ihrer größeren Kunden zu helfen und auch Finanzierungen für KMU bereitzustellen. Hier können wir auch auf die Unterstützung der Versicherungsbranche zurückgreifen, um das Investmentrisiko richtig einzuschätzen, so die Experten von NN Investment Partners. Der Druck auf die Lieferketten werde anhalten, aber die Experten würden davon ausgehen, dass dies zu einer stärkeren Konzentration auf kürzere lokale Ketten führen werde - insbesondere in Asien, was unter dem Nachhaltigkeitsaspekt wahrscheinlich positiv sei.



Suresh Hegde, Head of Structured Private Debt bei NN Investment Partners, sage: "In vielerlei Hinsicht wird die Krise dazu führen, dass die Nachfrage nach Finanzierungen bis 2022/2023 anhalten wird. Wir gehen davon aus, dass erhebliche Summen institutioneller Gelder in diesen Bereich fließen werden. Die Preise werden voraussichtlich noch einige Zeit hoch bleiben, solange die Unsicherheit über mögliche Ausfallraten anhält. Höhere Rohstoffpreise wirken sich ebenfalls positiv auf die Finanzierungskosten aus. Wir sind vorsichtig optimistisch, was die weitere Bereitstellung von Mitteln betrifft. Allerdings achten aber noch mehr als sonst darauf, dass die Strukturen zuverlässig umgesetzt werden, mit strengen Diversifizierungsanforderungen und Auflagen für die Portfolio-Performance." (26.11.2021/ac/a/m)







Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Krise hatte dramatische Auswirkungen auf den internationalen Handel, so die Experten von NN Investment Partners.Was als Angebotskrise in China begonnen habe, sei bald zu einem Nachfrageschock in der westlichen Welt geworden. Die Rohstoff- und Frachtpreise seien in die Höhe geschossen, der Suezkanal sei blockiert gewesen, und in den US-Häfen würden sich die Containerschiffe in noch nie dagewesenem Ausmaß stauen. Interessanterweise würden jedoch jüngste Berichte der Internationalen Handelskammer und der Asiatischen Entwicklungsbank auf einige positive Entwicklungen im Bereich Trade Finance hinweisen. Obwohl es branchenübergreifend zu deutlichen Beeinträchtigungen der Nachfrage und der Produktion gekommen sei und die globalen Lieferketten weiterhin unter Druck stünden, hätten sich die verschiedenen Sektoren recht gut behauptet. Trotz eines allgemeinen Anstiegs der Zahlungsausfälle im Jahr 2020 hätten die erwarteten Gesamtverluste bei Handelskrediten mit einer Ausfallquote von 0,42% auf dem Niveau eines A-Ratings gelegen. Dies verdeutliche die Stabilität von Trade Finance auch in Krisenzeiten.