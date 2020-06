Die Datenschutzgesetze in anderen Ländern, insbesondere die Allgemeine Datenschutzverordnung der Europäischen Union, schließe diese Art der Datenerhebung im großen Stil aus, lasse aber eine eingeschränktere Verwendung personenbezogener Daten zu. Verbraucher seien es bereits gewohnt, beim Online-Einkauf oder bei der Nutzung sozialer Medien für ein besseres Erlebnis einen Teil ihrer Privatsphäre zu opfern. Daher könnten viele auch bereit sein dies zu tun, wenn der Nutzen für die öffentliche Gesundheit offensichtlich sei.



Viele Länder würden derzeit prüfen, wie sie die Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen bewältigen könnten. Der Einsatz von Smartphone-Anwendungen zur Unterstützung der Kontakt-Rückverfolgung sei ein Bereich, auf den man sich intensiv konzentriere. Dies bedeute erhebliche Herausforderungen für den Datenschutz. Besonders problematisch sei es, wenn die Daten aus einer App zur Ermittlung von Kontaktpersonen an einem einzigen zentralen Ort gespeichert würden.



Dies berge das Risiko, dass Regierungen die Daten für eine umfassendere Überwachung nutzen würden als ursprünglich vorgesehen, und stelle eine große Schwachstelle für potenzielle Sicherheitsverletzungen dar. Wie das Ada-Lovelace-Institut argumentiert habe, könnten Fehler bei der überstürzten Einführung solcher Apps das Vertrauen der Öffentlichkeit in das System fatal untergraben. Eine kürzlich angekündigte Zusammenarbeit zwischen Google und Apple solle die Auswirkungen der Kontaktverfolgung auf den Datenschutz mindern und die Kompatibilität zwischen den Betriebssystemen Android und iOS ermöglichen.



Anwendungen, die auf dieser Technologie basieren würden, würden Bluetooth nutzen, um zu erkennen, wenn Benutzer in der Nähe von Personen mit einem bestätigten Fall von COVID-19 gewesen seien. Wenn zwei Smartphones, auf denen das System laufe, einander erkennen würden, werde zwischen ihnen nur ein anonymer, sicherer Schlüssel ausgetauscht. Es gebe keine zentrale Erfassung dieser Daten, und alle Anwendungen, die diese Technologie nutzen würden, würden nicht in der Lage sein, auf Standortdatendienste zuzugreifen.



Der Erfolg dieser Systeme werde davon abhängen, dass die Benutzer sich für die gemeinsame Nutzung von Daten entscheiden würden. Die Wirkung der Anwendungen hänge also davon ab, ob sie Vertrauen in die Sicherheit dieser Daten und in ihre Anonymität aufbauen könnten. Es sei nicht ganz klar, ob die Bürger eher bereit seien, ihre persönlichen Daten an private Unternehmen oder an eine staatliche Stelle weiterzugeben. Sowohl Organisationen des öffentlichen als auch des privaten Sektors hätten in den letzten Jahren schwerwiegende Datenschutzverletzungen erlebt, und das Vertrauen in öffentliche Institutionen schwanke weltweit und im Laufe der Zeit.



Die Regierungen würden zwar Daten zur Rückverfolgung von Kontakten zum Beispiel bei der Entwicklung einer öffentlichen Gesundheitspolitik nutzen wollen, würden hierzu jedoch die Expertise des privaten Sektors benötigen. Die Fähigkeit großer Technologieunternehmen, global zu operieren, verleihe ihnen auch die Kompetenz, die nationale Regierungen nicht hätten, wenn es darum gehe, eine Krankheit zu bekämpfen, die keine nationalen Grenzen respektiere. (18.06.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Regierungen in beispiellosem Umfang und ungeahnter Geschwindigkeit in viele Facetten unseres Lebens eingegriffen haben, so Daniel Morgan, Analyst Multi Asset bei Ninety One.Da bisher undenkbare Maßnahmen wie Tracking und Überwachung von Gesundheitsdaten zunehmend akzeptiert würden, müssten komplexe politische Entscheidungen getroffen werden.Die Verbreitung von internetfähigen Geräten und Fortschritte bei der Datenanalyse würden die Möglichkeiten verbessern, Gesundheitsdaten zur Eindämmung oder Verhinderung künftiger Ausbrüche zu nutzen. Die benötigten Daten seien natürlich hochgradig persönlicher Natur, und der Zugriff darauf hänge sowohl von rechtlichen Garantien als auch von kulturellen Einstellungen ab.