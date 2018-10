Börsenplätze Corning-Aktie:



ISIN Corning-Aktie:

US2193501051



WKN Corning-Aktie:

850808



Ticker-Symbol Corning-Aktie:

GLW



Kurzprofil Corning:



Corning Incorporated (ISIN: US2193501051, WKN: 850808, Ticker-Symbol: GLW) ist weltweiter Marktführer in der Herstellung von Spezialgläsern und Keramik. Das Unternehmen blickt auf 160 Jahre Erfahrung in den Bereichen Materialwirtschaft und Prozessentwicklung zurück. Corning stellt Schlüsselkomponenten her, die in Hochtechnologiesystemen der Unterhaltungselektronik, der mobilen Abgaskontrolle, Telekommunikation und Biowissenschaft eingesetzt werden. Die Produkte umfassen Glassubstrate für LCD-Fernsehgeräte, Computermonitore und Laptops, Keramiksubstrate und Filter für mobile Abgaskontrolle, Glasfaserkabel, Kabel, Hardware und Ausrüstung für Telekommunikationsnetzwerke, optische Biosensoren für die Medikamentenforschung und weitere Optik- und Spezialglaslösungen für eine Reihe von Industriezweigen einschließlich Halbleitertechnik, Raumfahrt, Verteidigung, Astronomie und Messtechnik. (24.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Corning-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Corning-Aktie (ISIN: US2193501051, WKN: 850808, Ticker-Symbol: GLW) unter die Lupe.Der Glasspezialist liefere ein weiteres starkes Quartal ab. Die Zahlen seien vom Markt gut aufgenommen worden: Nach einem turbulenten Handelsstart habe die Aktie im schwachen Gesamtmarkt zulegen können.Die Umsätze seien um 16% auf 3,01 Mrd. USD gewachsen und lägen damit leicht über den Erwartungen der Analysten von 2,99 Mrd. USD. Auch beim Gewinn je Aktie habe Corning deutlich den Analystenkonsens übertroffen. Erwartet worden seien 0,48 USD je Aktie - abgeliefert worden seien 0,51 USD, was einem Gewinnanstieg von 28% entspreche.Während im abgelaufenen Quartal der Umsatz in allen Segmenten zugelegt habe (Display Technologies +7%; Optical Communications +22%; Environmental Technologies +19%; Life Sciences +4%), sei das Geschäftsfeld Speciality Materials herausgestochen. Hier bilanziere Corning seine Geschäfte rund um das "Gorilla Glass", ein besonders gehärtetes Spezialglas, das beispielsweise bei Smartphones verbaut werde. Abseits davon profitiere Corning vom Trend "Gorilla Glass" in Autos einzusetzen. Hier tue sich gerade ein neuer Markt auf, was sich schon im letzten Quartal im rasanteren Wachstum von 23% niederschlage.Die langfristigen Chancen überzeugen - die Corning-Aktie wird auf der Watchlist belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Lufthansa-Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link