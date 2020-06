Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Coreo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,33 EUR +3,91% (17.06.2020, 12:35)



ISIN Coreo-Aktie:

DE000A0B9VV6



WKN Coreo-Aktie:

A0B9VV



Ticker-Symbol Coreo-Aktie:

NNS



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (17.06.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) zu kaufen.Seitdem die Coreo AG den Fokus auf den Aufbau eines Wohnimmobilien- und Gewerbeportfolios gelegt habe, seien in den vergangenen Geschäftsjahren mehrere Objekte sowie Immobilienportfolios erworben worden. Zum 31.12.2019 habe die Gesellschaft über einen bilanziellen Objektbestand in Höhe von 44,38 Mio. EUR (31.12.18: 40,02 Mio. EUR) verfügt, welcher insbesondere aufgrund von Bewertungseffekten gegenüber dem Vorjahreswert ausgebaut worden sei. Das Ziel im Geschäftsjahr 2019 über neue Investitionen eine Verdoppelung des Immobilienbestandes zu erreichen, sei daher zwar nicht erreicht worden. Allerdings habe die Coreo AG innerhalb eines Joint Venture 10,1% an der Frankfurter Immobilie St Martin Tower sowie im November 2019 ein 272 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit umfassendes Portfolio in NRW erworben. Der Nutzen- und Lastenübergang des NRW-Portfolios habe jedoch erst in 2020 stattgefunden, weswegen diese Neuinvestition noch nicht in den 2019er Zahlen enthalten sei.Infolge des erfolgten Portfolioausbaus der vergangenen Jahre hätten sich die Mieterlöse in 2019 auf 2,92 Mio. EUR (VJ: 2,16 Mio. EUR) verbessert. Parallel dazu hätten die Veräußerungserlöse mit 2,98 Mio. EUR (VJ: 6,73 Mio. EUR) planmäßig unter dem Vorjahreswert gelegen. In 2019 seien dabei Teilverkäufe in Mannheim, Verkäufe von Objekten des Hydra-Portfolios sowie der Verkauf von Einzelobjekten in Göttingen getätigt worden. Der Verkauf unter anderem von Objekten des Göttinger Portfolios (5,88 Mio. EUR) sei erst nach Bilanzstichtag umsatz- und ergebniswirksam geworden. Schließlich weise die Coreo AG, als dritte Erlöskomponente, Bewertungserträge in Höhe von 3,06 Mio. EUR (VJ: 2,64 Mio. EUR) aus.Aufgrund der niedrigeren Veräußerungserlöse und des damit rückläufigen Veräußerungsergebnisses sowie gestiegenen Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen weise die Coreo AG ein rückläufiges EBIT in Höhe von 2,50 Mio. EUR (VJ: 4,89 Mio. EUR) auf. Zwar hätten sich die Finanzaufwendungen reduziert, das Nachsteuerergebnis habe dennoch mit -0,86 Mio. EUR (VJ: 1,66 Mio. EUR) im negativen Bereich gelegen.Ein weiterer Aspekt der Analystenprognosen seien die geplanten Objekterwerbe. Zwar rechne die Coreo AG, innerhalb von vier bis fünf Jahren den Immobilienbestand auf über 400 Mio. EUR zu steigern, die Analysten würden bei ihren Planungen jedoch konservativer vorgehen. Für die kommenden drei Geschäftsjahre würden die Analysten mit Investitionen in einem Volumen von jeweils 40 Mio. EUR rechnen, wobei in 2020 mit dem Erwerb des NRW-Portfolios bereits ein großer Teil der Investitionen erfolgt sei. Die liquiden Mittel in Höhe von 5,20 Mio. EUR zuzüglich dem Liquiditätszugang aus der Veräußerung unter anderem der Göttinger Objekte (5,88 Mio. EUR) sowie der jüngst durchgeführten Kapitalerhöhung (1,91 Mio. EUR) dürften einen ausreichenden finanziellen Spielraum gewähren. Der Bestand an MagForce-Aktien in Höhe von 5,80 Mio. EUR sei hier hinzuzurechnen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells haben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 2,60 EUR ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 1,29 EUR ergebe sich damit das Rating "kaufen" für die Coreo-Aktie. (Analyse vom 17.06.2020)