1,64 EUR -4,65% (04.01.2021, 09:03)



1,69 EUR -2,31% (04.01.2021, 11:20)



DE000A0B9VV6



A0B9VV



NNS



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (04.01.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) weiterhin zu kaufen.Wie nach der Absage der Anleiheemission von der Coreo AG angekündigt, habe die Gesellschaft erfolgreich eine Ersatzfinanzierung abgeschlossen. Gemäß aktueller Unternehmensmeldung erhalte die Gesellschaft von einem namhaften Investor ein Darlehen in Höhe von 23 Mio. EUR und könne damit zeitnah die geplanten Finanzierungs- bzw. Refinanzierungsmaßnahmen umsetzen. Dazu würden die Rückzahlung der Optionsanleihe mit einem ausstehenden Volumen in Höhe von 15 Mio. EUR gehören, die mit einem Kupon in Höhe von 10% vergleichsweise hoch verzinst sei. Bei einem Darlehenszins in Höhe von 6,75% könnten durch die Ablösung der Optionsanleihe zeitnah Kosteneinsparungen realisiert werden. Den Berechnungen der Analysten zur Folge dürften diese im kommenden Geschäftsjahr bei ca. 0,50 EUR liegen. In Verbindung mit der Darlehensaufnahme hätten die beiden Ankeraktionäre Christian Angermayer und die alex schütz familienstiftung zugesagt, die Eigenkapitalbasis im Zuge einer Kapitalerhöhung um mindestens 5 Mio. EUR zu stärken und damit das geplante Wachstum abzusichern.Das nach der Refinanzierung der Optionsanleihe verbleibende Volumen aus der Darlehensaufnahme in Höhe von 7 Mio. EUR solle für die Fortsetzung der Wachstumsstrategie durch Objektakquisitionen erfolgen. Darüber hinaus habe die Coreo AG mit Corporate News vom 21.12.2020 die gewinnbringende Veräußerung von drei Objekten des Hydra Portfolios gemeldet. Mit dem erwarteten Nutzen- und Lastenübergang im ersten Quartal 2021 sollte die Gesellschaft den Analystenerwartungen zur Folge einen Liquiditätszugang zwischen 3 und 4 Mio. EUR ausweisen. Über die Wertzuschreibung auf den Verkaufspreis werde die Veräußerung bereits im laufenden Geschäftsjahr 2020 ergebniswirksam. Unter Einbezug des Liquiditätszuflusses aus der Immobilienveräußerung könnte die Coreo AG bei einem unterstellten LTV von 66% neue Investitionen in Höhe von über 30 Mio. EUR umsetzen.Nicht zu vernachlässigen seien dabei die noch vorhandenen umfangreichen finanziellen Vermögenswerte, die unter anderem eine Beteiligung an der MagForce AG enthalten würden. Grundsätzlich stehe die Beteiligung an der MagForce AG, die zum 30.06.2020 einen Wertansatz von 4,50 Mio. EUR gehabt habe, zur Disposition und würde damit die Finanzierung der künftigen Objekterwerbe unterstützen. Gegenüber dem Bilanzstichtag habe die MagForce-Aktie zudem einen deutlichen Kursanstieg um über 70% verzeichnet. Stand heute würde dies eine ergebniswirksame Steigerung des Wertansatzes um ca. 3,2 Mio. EUR bedeuten, was gleichzeitig zu einem NAV-Anstieg führen würde.In seinen bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen (Researchstudie vom 03.11.2020) hätten die Analysten bereits den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung, als Basis für den weiteren Ausbau des Objektbestandes, unterstellt. Zwar seien die von ihnen unterstellten Neuinvestitionen in Höhe von rund 25 Mio. EUR noch nicht erfolgt, in ihren bisherigen Schätzungen hätten die Analysten die Umsatz- und Ergebniswirksamkeit neuer Investitionen ohnehin erst ab dem kommenden Geschäftsjahr berücksichtigt. Mit der nun vorhandenen höheren Liquidität sollte die Coreo AG in der Lage sein, zeitnah Objekt- bzw. Projekterwerbe umzusetzen und die Analysten würden daher ihre in der letzten Researchstudie veröffentlichten Prognosen beibehalten. Die Effekte aus der zugesagten Stärkung des Eigenkapitals durch die beiden Ankeraktionäre würden die Analysten dabei erst nach Abschluss der Kapitalerhöhung einbeziehen. Da damit auch ihr DCF-Bewertungsmodell unverändert bleibe, würden die Analysten ihr bisheriges Kursziel von 2,35 EUR beibehalten.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau von 1,49 EUR vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 21.12.2020)