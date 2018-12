Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (03.12.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) zu kaufen.Die Coreo AG führe derzeit eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durch, in dessen Rahmen ein Bruttoemissionserlös in Höhe von bis zu 16,00 Mio. EUR angestrebt werde. Es sei geplant, den Liquiditätserlös zum Erwerb von Gewerbe- und Wohnimmobilien für den Geschäftsbereich "Value Add" zu verwenden. Gemäß Unternehmensstrategie würden dabei insbesondere Mittelzentren in Deutschland adressiert, die noch nicht von den starken Preisanstiegen betroffen gewesen seien und/oder nicht so stark im Fokus anderer Investoren standen und daher noch attraktive Mietrenditen ermöglichen würden. Ziel sei es, ein hoch rentierliches Portfolio, bezogen auf die Anschaffungspreise, aufzubauen. Derzeit, also pre money, verfüge die Gesellschaft über ein prognostiziertes NAV (auf Grundlage von GBC-Berechnungen) in Höhe von 2,40 EUR. Unsere Bewertung des fairen Wertes auf DCF-Basis (post money) liegt nochmals höher, so die Analysten der GBC AG.Bis 2016 habe die Gesellschaft als Nanostart AG firmiert und sei als Beteiligungsgesellschaft im Nanotechnologiebereich tätig gewesen. Mit Beschluss der Hauptversammlung aus 2016 seien Firma und Gesellschaftszweck auf den Immobilienbereich geändert worden. Die (in früheren Jahren erworbenen) Beteiligungen seien zwischenzeitlich zum größten Teil veräußert worden. Zum 31.08.2018 habe die Gesellschaft noch etwas über 2 Mio. Aktien und damit knapp 7,7% an der ebenfalls börsengelisteten MagForce AG gehalten. Seit 2017 investiere die Coreo entsprechend ihrer wertschaffenden Wachstumsstrategie in Wohn- und Gewerbeobjekte/-portfolien vornehmlich im "Value add" Segment. Dabei würden durch den Verkauf nicht strategischer Portfolioteile kurzfristige Veräußerungsgewinne erzielt. Gleichzeitig würden die verbleibenden Objekte entwickelt und optimiert, um die langfristigen Mieteinnahmen zu erhöhen und in der Folge Wertsteigerungspotentiale zu heben.Seit Aufnahme der neuen Unternehmensstrategie habe die Gesellschaft bereits fünf Transaktionen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von knapp 41 Mio. EUR abgeschlossen. Die Objekte würden sich alle in den von der Coreo AG adressierten B- und C-Lagen befinden und vergleichsweise hohe Mietrenditen von bis über 10% aufweisen. Im laufenden Geschäftsjahr 2018 seien mit der Akquisition des Wohnimmobilienportfolios in Göttingen und des Hydra-Portfolios die volumenmäßig bisher größten Investitionen erfolgt. Die erworbenen Portfolios sollten einerseits für die langfristige Erzielung von Mieterträgen gehalten werden. Darüber hinaus würden einzelne Liegenschaften revitalisiert bzw. umgebaut, um damit von erwarteten Wertsteigerungen zu profitieren. Die Gesellschaft plane zudem stille Reserven im Rahmen von Objektverkäufen zu heben. Der Liquiditätszugang aus Objektverkäufen solle dann für die geplanten Investitionen (Revitalisierung, Umbau etc.) verwendet werden. Darüber hinaus sei davon auszugehen, dass die Gesellschaft die Beteiligung an der MagForce AG sukzessive abzubauen und folglich weitere Liquidität freisetzen werde.Für das laufende und kommende Geschäftsjahr rden die Analysten dabei mit einem spürbaren Ertrags- und Ergebnisanstieg rechnen. Neben der Steigerung von Mieterträgen sollte die Gesellschaft im nennenswerten Umfang Veräußerungserlöse erzielen sowie stille Reserven aufdecken. Da die Beteiligungserträge eine Residualgröße darstellen würden, sollte die Coreo AG, den Planungen der Analysten gemäß, hohe Ergebnismargen von bis zu 65% erreichen. Auf Ebene der Objektegesellschaft liege die Ergebnismarge zwar darunter, jedoch im oberen Bereich der branchenüblichen Kennzahlen.Auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells (post money) haben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 3,10 EUR ermittelt. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses sowie des Platzierungspreises im Rahmen der aktuell laufenden Kapitalerhöhung in Höhe von 1,60 EUR je Aktie, laute die Einschätzung der Analysten "kaufen". (Analyse vom 30.11.2018)