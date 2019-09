Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (26.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental wolle sich mit einem weitreichenden Umbauprogramm gegen die aufziehende Branchenkrise stemmen. Mit tausenden Stellenstreichungen in weniger zukunftsträchtigen Bereichen, möglichen Verkäufen und dem Ausbau von Elektromobilität und Software wolle Konzernchef Elmar Degenhart gegensteuern und die Kosten senken. Weltweit dürften bis 2023 rund 15.000 Jobs von Veränderungen betroffen sein, davon 5.000 in Deutschland, habe der DAX-Konzern am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung in Hannover mitgeteilt.Bis 2029 dürften sogar 20.000 Stellen betroffen sein, davon 7.000 in Deutschland. Mit dem Abbau in einigen Bereichen und über mögliche Teilverkäufe wolle Conti die jährlichen Bruttokosten ab 2023 um rund 500 Millionen Euro senken. Der Umbau dürfte insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro kosten, der Großteil davon in den Jahren 2019 bis 2022.Conti habe mit dem Gewinneinbruch zum zweiten Quartal weitere Spar- und Umbaumaßnahmen angekündigt. Neben dem angestrebten Teilbörsengang stehe mittlerweile auch ein Komplettverkauf der Antriebstechnik im Raum.Die Hannoveraner hätten mit dem Abschwung der weltweiten Automärkte zu kämpfen. Im vergangenen Jahr habe der Autozulieferer, der direkt vom Produktionsvolumen in der Autoindustrie abhängig sei, zweimal mit Gewinnwarnungen aufgewartet. Auch in diesem Jahr habe der Konzern seine Anleger schon enttäuscht, indem er die ohnehin schon vorsichtigen Ziele zusammengestrichen habe. Denn laut Finanzchef Wolfgang Schäfer sollte der Gegenwind auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten.Das Sparprogramm dürfte als Maßstab dafür gelten, wie hoch der Kostendruck innerhalb der Zuliefererbranche sei. Die Conti-Aktie sei am Mittwoch nach dem Bekanntwerden der Pläne leicht ins Plus gedreht, der Effekt sei aber zuletzt verpufft. Am Donnerstagmorgen notiere die Aktie leicht im Minus. Das Papier habe Anfang September eine Aufholbewegung gestartet, die aber am Widerstand in Form der 200-Tage-Linie wieder ihr Ende gefunden habe.Anleger sollten hier vorerst ein positives Signal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2019)Mit Material von dpa-AFX