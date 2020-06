Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

86,74 EUR -1,99% (17.06.2020, 16:38)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

86,34 EUR -2,73% (17.06.2020, 16:25)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (17.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental sei durch die Corona-Pandemie in schwieriges Fahrwasser gekommen. Der Automobilzulieferer versuche zwar der Krise mit Gegenmaßnahmen zu trotzen, aber die Lage sei sehr ernst. In dem Sinne habe es jüngst auch Unternehmenschef Elmar Degenhart gegenüber dem "Handelsblatt" auf den Punkt gebracht.Zudem habe das Analysehaus Kepler Cheuvreux die Continental-Aktie von "hold" auf "reduce" heruntergestuft - dennoch das Kursziel 75 Euro auf 85 Euro erhöht. Damit hätte die Aktie, die derzeit bei knapp über 87 Euro notiere und die 21-Tage-Linie nach unten durchquere, nur begrenztes Abwärtspotenzial.Der AKTIONÄR stehe Continental kritisch gegenüber. Der Automobilzulieferer versucht, mit Werksschließungen und einem umfangreichen Sparprogramm dem Abwärtstrend zu entkommen - wie sehr das Früchte, bleibt allerdings abzuwarten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2020)Börsenplätze Continental-Aktie: