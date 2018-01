ISIN Continental-Aktie:

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (12.01.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Für, vor allem am Aktienmarkt, Aufsehen sorgte der deutsche Automobilzulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in dieser Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe sich das Unternehmen nach Spekulationen über eine mögliche Aufspaltung des Konzerns in den Medien veranlasst gesehen, mit einer Pressemitteilung auf diese Berichte zu reagieren. In seiner Aussendung sei das Unternehmen noch relativ vage geblieben. Derzeit befinde man sich in einem frühen Analysestadium, in dem Szenarien durchgespielt würden, um das Unternehmen noch flexibler auf die Herausforderungen in der Automobilindustrie auszurichten. Ob und welche Änderungen sich daraus ergeben würden, seien laut Continental zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen. Das Unternehmen rechne mit Ergebnissen bis zur Jahresmitte. (News vom 11.01.2018)Börsenplätze Continental-Aktie:243,60 EUR -0,04% (12.01.2018, 08:02)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:242,80 EUR (11.01.2018)