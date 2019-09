Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

110,00 EUR +0,22% (02.09.2019, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

110,04 EUR +0,27% (02.09.2019, 16:18)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (02.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental wolle seine Antriebs-Sparte Powertrain eigentlich an die Börse bringen. Weil das aber selbst im nächsten Jahr noch schwierig werden könnte, würden nun Alternativen geprüft. Dem Conti-Aktienkurs helfe das am Montag-Nachmittag zeitweise aufwärts. Die Kursgewinne seien aber schnell wieder abgeschmolzen.Der Automobil-Zulieferer Continental nehme Alternativen für den geplanten Teilbörsengang seines Antriebsgeschäfts Powertrain ins Visier. So prüfe das Management auch eine bis zu 100-prozentige Ausgliederung (Spin-off) mit anschließender Börsennotierung, wie das Unternehmen in Hannover mitgeteilt habe.Damit wolle der DAX-Konzern seinen Handlungsspielraum erweitern, habe es auch mit Blick auf die "derzeit kaum vorhersehbaren Bedingungen für einen möglichen Teilbörsengang im Jahr 2020" geheißen. Dazu habe Conti auf die sich weiter beschleunigenden Dynamik hin zur Elektrifizierung von Antrieben verwiesen. Die Conti-Aktie habe mit einem kurzzeitigen Kurssprung auf 112,84 Euro profitiert, sei zuletzt aber wieder auf unter 110 Euro zurückgekommen.Die Entscheidung über eine tatsächliche Umsetzung würden Vorstand und Aufsichtsrat nach Abschluss der Prüfung treffen, habe es weiter geheißen. Die Beschäftigungssicherung bei Powertrain bleibe davon unberührt. So habe Conti für die Ausgliederung der Sparte Powertrain 2018 eine fünfjährige Beschäftigungssicherung vereinbart, die für gesellschaftsrechtliche Veränderungen gelte.Das Unternehmen leide derzeit unter der Schwäche der Automobil-Branche und habe im zweiten Quartal beim Gewinn erheblich Federn lassen müssen. Im Juli habe Conti seinen Jahresausblick bei Umsatz und Gewinnmarge kappen müssen, weil die weltweite Autoproduktion deutlich schwächer ausfalle als zunächst prognostiziert. In dem Geschäft mit Antriebskomponenten verspüre Conti derzeit eine geringere Nachfrage nach Technik für den Verbrennungsmotor. Ein weiterer Abschwung im laufenden Quartal sei möglich.Auch wenn von der Auto-Branche zuletzt ein wenig Stabilisierungshoffnung aufgekommen sei: Sollte es indes wirklich zu einer Rezession kommen, würden die bisherigen Tiefstkurse unter 105 Euro wahrscheinlich erneut getestet.Käufe in der Continental-Aktie haben keine Eile, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2019)