Die Aktien von Continental hätten nach einem massiven Aufschwung seit Anfang März am Morgen der Zahlenbekanntgabe zunächst vorbörslich mehr als 3% an Wert eingebüßt.



Die letzte Empfehlung zur Aktie von Continental lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.03.2021)



Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

122,70 EUR -4,74% (09.03.2021, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

122,65 EUR -4,55% (09.03.2021, 10:21)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (09.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Automobilzulieferer Continental habe heute Früh seine 2020er-Ergebnisse bekannt gegeben und im Zuge dessen einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 gewagt.Der konsolidierte Umsatz des Continental-Konzerns habe 2020 bei EUR 37,722 Mrd. (2019: EUR 44,478 Mrd.) und die bereinigte EBIT-Marge bei 3,5% (2019: 7,3%) gelegen. Der Umsatzrückgang vor Veränderungen im Konsolidierungskreis und Wechselkurseffekten habe bei -12,7% im Vergleich zu 2019 gelegen.Der Free Cashflow vor Akquisitionen und Carve-out-Effekten für den Konzern habe EUR 1,109 Mrd. betragen. Darin enthalten seien Investitionen vor Finanzinvestitionen in Höhe von 5,9% des Konzernumsatzes. Im Geschäftsjahr 2019 habe dieser Wert bei EUR 1,343 Mrd. gelegen. Bereits im Februar habe die Continental AG bekannt gegeben, für das Jahr 2020 keine Dividende zahlen zu wollen.Der Konzernvorstand habe zudem heute die folgenden Parameter für den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 beschlossen, die zum Teil unter den aktuellen durchschnittlichen Analystenerwartungen liegen würden:- Basierend auf den derzeit absehbaren Auswirkungen im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie sowie den Lieferkettenengpässen bei Halbleiterkomponenten gehe man davon aus, dass die globale PKW-Produktion im Geschäftsjahr 2021 um 9% bis 12% gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 steigen werde. Außerdem werde davon ausgegangen, dass sich die Wechselkurse im gesamten Geschäftsjahr 2021 nicht wesentlich von denen zu Beginn des Jahres unterscheiden würden.Damit ergebe sich für das Geschäftsjahr 2021 folgender Ausblick:- Es werde ein Konzernumsatz von ca. EUR 40,5 bis 42,5 Mrd. und eine bereinigte EBIT-Marge in der Größenordnung von ca. 5% bis 6% erwartet.- Der Umsatz in den Unternehmensbereichen Automotive (Autonome Mobilität und Sicherheit, Fahrzeugvernetzung und -information sowie Antriebsstrang) werde in Höhe von ca. EUR 24,0 bis 25,0 Mrd. und die bereinigte EBIT-Marge in einer Spanne von ca. 1% bis 2% erwartet.- Für die Geschäftsbereiche Kautschuk (Reifen und ContiTech) werde ein Umsatz von ca. EUR 16,5 bis 17,5 Mrd. und eine bereinigte EBIT-Marge in der Bandbreite von ca. 11,5% bis 12,5% erwartet. Die Spanne der bereinigten EBIT-Marge gehe von im Vergleich zum Vorjahr höheren Rohstoffkosten in Höhe von rund EUR 200 Mio. aus, die vor allem den Bereich Reifen betreffen würden.- Der Free Cashflow vor Akquisitionen und ohne Berücksichtigung von Carve-out-Effekten werde in einer Bandbreite von etwa EUR 0,9 bis 1,3 Mrd. erwartet. Diese Spanne gehe von Investitionen vor Finanzinvestitionen in Höhe von ca. 7% des Konzernumsatzes und Mittelabflüssen in Höhe von ca. EUR 700 Mio. für das Strukturprogramm Transformation 2019-2029 aus.