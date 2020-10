Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (06.10.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - DE0005439004 von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe.In der abgelaufenen Woche sei der Continental-Aktie endgültig die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 86,50 EUR) gelungen. Dank dieser Entwicklung habe der Automobilzulieferer auch den steilen Baissetrend seit November 2019 (akt. bei 86,75 EUR) zu den Akten legen können. Aus Sicht der Candlestickanalyse würden die letzten drei Wochenkerzen zudem einen sog. "morning star" bilden. Zu diesem positiven Candlestickmuster komme eine flach verlaufende Flagge, die inzwischen ebenfalls nach oben aufgelöst worden sei. Per Saldo dürfte der Erholungsimpuls seit März - nach dem Kräftesammeln der letzten Monate - nun wieder Fahrt aufnehmen. In die gleiche Kerbe schlage derzeit der MACD. Besonders hervorheben möchten die Analysten das jüngste Einstiegssignal seitens des Trendfolgers auf Monatsbasis - und zwar auf historisch niedrigem Niveau! Wieder dreistellige Kursnotierungen scheienen deshalb nur eine Frage der Zeit zu sein. Ein erstes wirkliches Anlaufziel definiere die 200-Monats-Linie (akt. bei 107,95 EUR). Perspektivisch winke sogar ein Anlauf auf den langfristigen Abwärtstrend seit Anfang 2018 (akt. bei 115,27 EUR). Als Absicherung würden sich - je nach Risikoneigung - entweder die jüngsten Hochs bei gut 96 EUR oder aber die eingangs erwähnten Ausbruchsmarken anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:98,32 EUR +2,14% (05.10.2020, 17:35)