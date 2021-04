Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (23.04.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von EUR 120 auf EUR 122 an.Der Autozulieferer habe heute Mittag vorläufige Eckdaten für das 1. Quartal 2021 vorgelegt. Conti reihe sich mit den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen in die Reihe der Positiv-Überrascher wie Daimler und BMW ein, was aber auch zeige, dass in Corona-Zeiten Schätzungen mehr denn je ein "Stochern im Nebel" seien. Nach zwei Jahren mit roten Zahlen sollte Continental in diesem Jahr in den schwarzen Bereich zurückkehren. Für das laufende Jahr 2021 erwarte Schwope für den weltweiten Automobilmarkt aufgrund der relativ niedrigen Ausgangsbasis infolge der Pandemie ein Wachstum zwischen 8% und 15%.Mit Blick auf den operativen Geschäftsgang und das aktuelle Bewertungsniveau bestätigt Frank Schwope, Analyst der Nord LB, das Rating "halten" für die Continental-Aktie. (Analyse vom 23.04.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Continental AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Continental-Aktie: