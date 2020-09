Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Umstrukturierungsmaßnahmen sind ein weiterer Schritt in die richtige Richtung - AktienanalyseDie Corona-Krise hat die Autobranche schwer getroffen. Der Zulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) kündigte daher an, seinen Sparkurs noch einmal deutlich zu verschärfen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Weltweit seien nun rund 30.000 Arbeitsplätze von den Sparplänen betroffen, habe der Konzern mitgeteilt. Das seien 13 Prozent der Gesamt-Belegschaft. Die Stellen sollten verändert, verlagert oder aufgegeben werden. In der ersten Stufe des vor einem Jahr gestarteten Programms "Transformation 2019-2029" sei zunächst von bis zu 20.000 Jobs die Rede gewesen. "Die gesamte Autoindustrie hat derzeit gewaltige Herausforderungen zu bewältigen", habe Konzernchef Elmar Degenhart die härteren Einschnitte verteidigt. "Keine ihrer Krisen der vergangenen 70 Jahre war größer und schärfer."Die durch Werksschließungen, Produktionsverlagerungen und den Verkauf unrentabler Geschäftsteile ab 2023 angepeilten jährlichen Einsparungen habe das Unternehmen auf über eine Mrd. Euro beziffert. Damit verdopple sich das bisherige Einsparziel. Über die Pläne solle nun weiter mit den Gewerkschaften verhandelt werden, am Ende entscheide der Aufsichtsrat. Bereits im Juni habe Degenhart die Belegschaft auf eine mögliche Verschärfung des Sparkurses eingestimmt. "Wir können aktuell keine Jobgarantien geben", so der Firmenlenker damals. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir über Kündigungen sprechen müssen, ist sehr, sehr hoch."Continental sei wegen des stotternden Automarktes schon vor dem Corona-Ausbruch unter Druck geraten. 2019 habe der Autozulieferer einen Milliardenbetrag abschreiben müssen und sei daher tief in die roten Zahlen gerutscht. Durch Corona habe sich die Lage nun weiter zugespitzt. Allein im zweiten Quartal habe der Konzern einen Nettoverlust von 741,1 Mio. Euro verbucht. Ein Jahr zuvor habe es 484,8 Mio. Euro Gewinn gegeben. Bei Analysten seien die angekündigten Umstrukturierungsmaßnahmen daher gut angekommen - sie seien ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, so etwa J.P. Morgan. Auch Goldman Sachs meine, "dass das höhere Einsparziel langfristig gesehen durchaus positiv sei", auch wenn die Situation für Continental "auf kurze Sicht herausfordernd" bleibe. (Ausgabe 36/2020)