Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (02.12.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF), senkt aber das Kursziel von 137 auf 110 Euro.Continental habe ein recht solides Quartalsergebnis vorweisen können, auch wenn die Maßstäbe aufgrund der laufenden Umstrukturierung und Branchenproblemen (Stichwort: Halbleiter) nicht sonderlich hoch angesetzt gewesen seien. Speziell beim Gewinn und EBIT habe man die Analystenschätzungen weit hinter sich lassen können. Allerdings habe dies nicht ganz ausgereicht, um dem zuvor prognostizierten Ausblick gerecht zu werden. In Sachen KGV-Bewertung gestehe Rechberger Continental gegenüber seinen direkten Peers eine Prämie von 20% aufgrund seiner Marktstellung zu, was zu einem Kursziel von 110 Euro (zuvor: 137 Euro) führe.Helge Rechnberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Continental-Aktie. (Analyse vom 02.12.2021)Börsenplätze Continental-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:96,42 EUR +0,54% (02.12.2021, 18:23)