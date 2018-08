Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

161,45 EUR +0,34% (23.08.2018, 08:34)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

160,85 EUR (22.08.2018)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (23.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Gerhard Wolf von der LBBW:Gerhard Wolf, Analyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Schwächere Geschäfte im Juli/August in Europa und in China, nachlassende Auftragsabrufe für September und Stornierungen für Q4 würden Continental seine Umsatzerwartungen um 1 Mrd. EUR nach unten korrigieren lassen. Der Ergebniseffekt hieraus für das EBIT liege bei 220 Mio. EUR. Hinzu kämen 150 Mio. EUR aus Gewährleistungsfällen, Anlaufkosten von 60 Mio. EUR und erhöhte Kosten für neue Produkte im Bereich Powertrain für Hybrid- und E-Fahrzeuge. In Summe habe Continental seine Guidance für 2018 für den Konzernumsatz auf 45 Mrd. EUR (bisher 46 Mrd. EUR) korrigiert, davon Automotive Group 27,5 Mrd. EUR (bisher 28 Mrd. EUR) und Rubber Group 17,5 Mrd. EUR (bisher 18 Mrd. EUR). Die ber. EBIT-Marge liege jetzt bei mehr als 9% (bisher mehr als 10%), das entspreche einer Summe von 500 Mio. EUR. Der Free Cash Flow werde jetzt bei 1,6 Mrd. EUR erwartet (bisher 2 Mrd. EUR).Einmalig oder nachhaltig? Continental erwarte bereits für Q4 wieder eine EBIT-Marge nahe der 10% und sehe auch für 2019 weniger Risiken. Neben temporären Marktthemen sei ein Teil auch unternehmensspezifisch. Dies solle durch Kostensenkungsmaßnahmen korrigiert werden. Auch nach der Gewinnwarnung bleibe das organische Wachstum 2018 bei +4% im Automotive Bereich, während die Rubber Group stabil bleibe.Die zweite Gewinnwarnung in diesem Jahr und nur drei Wochen nach den HJ-Zahlen sei äußerst unschön. Neben der unterschätzten Marktschwäche werde aber auch deutlich, dass der Umbau im Antriebsbereich nicht umsonst zu haben sei. Darauf zahle Conti nun ein. Positiv sei aber, dass dies aus jetziger Sicht eine temporäre Belastung sei und Conti mit seiner starken Bilanz und Ertragskraft in der Lage sei, dies zu stemmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: