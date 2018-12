Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

135,05 EUR -1,17% (04.12.2018, 08:39)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (04.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe.Gap erhöhe Chancen auf die Ausprägung eines klassischen Doppelbodens. Doch der Reihe nach: Die Continental-Aktie habe zuletzt das Oktobertief bei 127,90 EUR nicht mehr ganz erreicht. Die beiden Kurstiefs auf ähnlichen Niveaus würden eine potenzielle untere Umkehr begünstigen. Auch im Verlauf diverser Indikatoren zeichne sich der inzwischen laufende Gezeitenwandel ab. So lägen aktuell im Verlauf des RSI als auch beim MACD abgeschlossene Bodenbildungen vor. Zuvor hätten beide Indikatoren bereits positive Divergenzen ausgeprägt. In der Vergangenheit seien solche Indikatorformationen oftmals Vorboten der äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf gewesen. Die Ambitionen der Bullen würden zusätzlich durch das gestern gerissene Aufwärtsgap (132,95 EUR zu 135,95 EUR) unterstrichen. In der Summe stünden die Zeichen auf Erholung. Eine erste Zielmarke definiere dabei das Hoch vom 26. November (144,35 EUR), ehe auf die technische Aufwärtsreaktion bei 152,80 EUR (Hoch vom 2. November) die wirkliche Bewährungsprobe warte. Schließlich würde ein Sprung über dieses Level den eingangs diskutierten Doppelboden abschließen. Die untere Gapkante der o. g. Kurslücke diene fortan als Stopp-Loss auf der Unterseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:136,55 EUR +3,25% (03.12.2018, 17:35)