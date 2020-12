Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (18.12.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 108 Euro auf 127 Euro.Conti habe die neue Strategie (Automotive: Produkte und Systeme für assistiertes und autonomes Fahren, Dienstleistungen für Automobilhersteller, End- und Flottenkunden sowie Architektur-, Vernetzungs- und Softwarelösungen; Reifen: Marktanteilsgewinne in Asien und Nordamerika; ContiTech: Lösungen jenseits von Kautschuk) präsentiert. Diese trage nach Meinung des Analysten den Trends in der Automobilindustrie (u.a. Digitalisierung) sowie den Marktstellungen des Konzerns (u.a. bereits hoher Marktanteil bei Reifen in Europa im Gegensatz zu Nordamerika und Asien) Rechnung.Diermeier erachte die Strategie als schlüssig. Die Division Powertrain solle nun in der zweiten Jahreshälfte 2021 an die Conti-Aktionäre abgespalten werden. Aus der neu vorgestellten Strategie leite Conti nach Erachten des Analysten optimistische Mittelfristziele (ohne Berücksichtigung von Powertrain) ab (u.a. organisches Umsatzwachstum: rund 5% bis 8% p.a.; bereinigte EBIT-Marge: rund 8% bis 11%; ROCE: rund 15% bis 20%; Barmittel-Umwandlungsrate: >70%). Es werde ein niedrigeres Investmentgrade-Rating ("BBB+" bzw. "BBB") angestrebt (Eigenkapitalquote (Ziel): >30% (30.09.2020: 32%); Gearing (Ziel): <40% (30.09.2020: 39%)). Die Ausschüttungsquote solle sich auf 15% bis 30% belaufen.In Reaktion auf das Strategie-Update sowie den Fortschritten bei den Covid-19-Impfstoffen (erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen Konjunkturerholung) habe der Analyst seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. EPS 2021e: 7,59 (alt: 7,13) Euro). Conti stehe seines Erachtens finanziell und bilanziell besser als der Durchschnitt der Automobilzulieferer da.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: