Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

95,86 EUR +3,86% (23.09.2021, 12:06)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

95,76 EUR +3,87% (23.09.2021, 11:55)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (23.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Richtige Entscheidung? - AktienanalyseZweimal musste Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) den geplanten Börsengang seiner Antriebstochter Vitesco absagen - jetzt hat es geklappt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Für die Aktionäre von Conti habe sich die Abspaltung bislang nicht gelohnt. Der Autozulieferer habe gut 40 Mio. Vitesco-Aktien verteilt, je eine für fünf Conti-Papiere. Zwar hätten die Papiere von Vitesco zulegen können, Conti-Aktien hätten dafür deutlich nachgegeben. In Summe seien die Anteilsscheine daher derzeit weniger wert, als fünf Conti-Papiere vor dem Spin-Off gekostet hätten.Für die Analysten von Independent Research dennoch die richtige Entscheidung: Mit der nun vollzogenen Abspaltung von Vitesco habe Conti zwar rund 20 Prozent des Konzernumsatzes "verloren", aber die Tochter, die 90 Prozent des Umsatzes von zuletzt gut acht Mrd. Euro mit Verbrennertechnik mache und durch den beschleunigten Wechsel zur Elektromobilität daher gewaltig unter Druck stehe, sei im Konzern in den letzten Jahren ein deutlicher Underperformer gewesen. Conti trenne sich demnach von einem Problembereich. Gleichzeitig könne Vitesco leichter neue Partnerschaften eingehen. Mittel- bis langfristig dürfte dies wertsteigernd für die Conti-Aktionäre sein, sei der zuständige Analyst überzeugt.Auch David Lesne von der UBS gehe davon aus, dass Conti nun dynamischer und erfolgreicher agieren könne. Die Vitesco-Abspaltung dürfte die Transparenz verbessern und weiter Werte freisetzen, so der Analyst. Ungeachtet höherer Investitionen für längere Zeit sei der Bereich Fahrer-Assistenzsysteme profitabel und werfe branchenweit die höchsten Gewinnmargen ab. Seine Kaufempfehlung mit Kursziel 144 Euro habe er beibehalten, weil 2021 ein Wendepunkt für die Gewinndynamik bedeuten dürfte. (Ausgabe 37/2021)Börsenplätze Continental-Aktie: