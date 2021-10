Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (28.10.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Prognose gesenkt - für Analysten keine große Überraschung - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die weltweite Autoproduktion habe sich in den vergangenen Monaten deutlich schwächer entwickelt als zuvor angenommen. Wegen Chipmangels und Lieferstau hätten Teile gefehlt und in vielen Werken hätten die Bänder still gestanden. Das habe auch Continental zu spüren bekommen. Laut vorläufigen Berechnungen sei der Umsatz im dritten Quartal um 7,4 Prozent auf 8,04 Mrd. Euro zurückgegangen. Die bereinigte operative Marge habe bei 5,2 Prozent gelegen, nach 8,4 Prozent ein Jahr zuvor.Der Konzern habe daher seine Ziele an den Nagel gehängt. Statt mit bis zu 34,5 Mrd. Euro rechne Continental 2021 nur noch mit einem Umsatz von 32,5 bis 33,5 Mrd. Euro. Abstriche gebe es auch bei der Profitabilität: Die um Sondereffekte bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern werde fürs Gesamtjahr nur noch zwischen 5,2 und 5,6 Prozent geschätzt. Ursprünglich habe Continental mit 6,5 bis 7,0 Prozent gerechnet.An der Börse seien die Nachrichten mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen worden. Die Senkung sei wenig überraschend gekommen. Auch andere Zulieferer hätten bereits dem Chipmangel und den brüchigen Lieferketten Tribut zollen müssen. Zudem seien die Q3-Zahlen deutlich besser ausgefallen als befürchtet. So hätten Marktbeobachter bei der Marge selbst einen Wert unter 4,0 Prozent nicht ausschließen wollen. Zu bedenken gelte außerdem, dass die Aktie von Anfang Juni bis zur Abspaltung von Vitesco im September in Erwartung schwieriger Zeiten schon deutlich an Wert eingebüßt habe. Auch Analysten würden daher nun keinen Grund sehen, ihre bisherigen Einschätzungen für den Wert zu überdenken. Die meisten würden auf dem derzeitigen Niveau mehr Chancen als Risiken erkennen. (Ausgabe 42/2021)Börsenplätze Continental-Aktie: