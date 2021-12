Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (23.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Zuversicht des Conti-Chefs Nikolai Setzer für das Schlussquartal 2021 habe am letzten Handelstag vor Weihnachten die Kurse noch einmal kräftig angetrieben. Mit Blick auf die Profitabilität stelle der Hannoveraner Konzern das obere Ende der als Ziel gesetzten Spanne in Aussicht. Die Continental-Aktie gehöre am Donnerstag zu den stärksten Werten im DAX."Hinsichtlich der bereinigten operativen Marge liegen wir in der Spanne, die wir im letzten Ausblick genannt haben: 5,2 bis 5,6 Prozent", habe Firmenchef Setzer der Wirtschaftswoche gesagt und ergänzt: "Da haben wir Chancen, am oberen Ende unserer Prognose zu landen". Er habe zur Begründung auf den Marktdatenanbieter IHS verwiesen, dem zufolge im vierten Quartal weltweit fast ein Fünftel mehr Fahrzeuge produziert würden als im dritten Quartal.Ein Händler habe hierzu angemerkt, dass die gegenwärtige Markterwartung am unteren Rand der von Continental prognostizierten Spanne liege. Insofern seien die Aussagen Setzers eine "positive Überraschung".Die Automobilbranche und ihre Zulieferer hätten viele Aufträge, aber die Lieferengpässe, insbesondere bei Chipbauteilen, würden der Branche zusetzen. Allerdings sei bei Continental bereits viel eingepreist und die Bullen würden aktuell wieder das Ruder übernehmen. Knacke der Titel den Widerstand bei 100 Euro, werde ein erstes positive Signal generiert. Knapp darüber verlaufe zudem die wichtige 200-Tage-Linie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link