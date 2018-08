Die Continental AG habe am 22. August die Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 publiziert. Dabei sei es zur Absenkung hinsichtlich des Umsatzes, sowie beim bereinigten operativen Ergebnis gekommen. Die Konzernleitung habe die Reduzierung der Ziele mit geringeren Umsatzerwartungen, Kostensteigerungen und Gewährleistungsfällen begründet. Im dritten Quartal 2018 erwarte man einen Umsatz von rund 11 Mrd. EUR und ein EBIT oberhalb von 700 Mio. EUR.



Für das Gesamtjahr wirke sich die Anpassung negativ aus. So rechne man für 2018 mit einem Umsatz von rund 46 Mrd. EUR anstatt wie zunächst angenommen 47 Mrd. EUR. Das EBIT werde nur noch auf gut 9 Prozent geschätzt, abweichend von den zuvor avisierten gut 10 Prozent. Alle anderen Bestandteile der Prognose seien bis dato unberührt geblieben. Der Kursabschlag an den Börsen erscheine auf der Basis dieser Veränderung somit reichlich übertrieben.



Die Continental AG veröffentliche am 8. November 2018 den Zwischenbericht für die ersten neun Monate beziehungsweise für das dritte Quartal 2018.



Bis in die ersten Januarwochen dieses Jahres habe sich die Aktie der Continental AG in den vergangenen fünf Handelsjahren prinzipiell recht gut entwickeln können. Aus dem Kursbereich von rund 135,00 Euro kommend, sei der Wert Ende 2017, Anfang 2018 auf ein Niveau von gut 255,00 Euro angestiegen, was einer prozentualen Entwicklung von knapp 90 Prozent gleichkomme. 2018 sei für die Aktie jedoch bisher nicht sonderlich positiv gewesen und so sei der Wert bis auf 155,00 Euro zurückgerutscht - allein in der vergangenen Handelswoche um rund 25 Euro. Wichtige Unterstützungen hätten teilweise nur kurz gehalten und seien folgend sauber durchstoßen worden.



Das aktuelle Bewegungstief liege knapp unterhalb von 155,00 Euro, der Schlusskurs der Vorwoche knapp oberhalb dieses Bereichs. Aus charttechnischen Gesichtspunkten sehe es für die Aktie der Continental AG derzeit nicht gut aus. Die sich aktuell beschleunigende Abwärtsbewegung könnte sich durchaus weiter fortsetzen und weitere Bewegungstiefs zur Folge haben. Die kommenden Unterstützungen wie 140,00 Euro und folgend auch 120,00 Euro könnten durchaus angelaufen werden. Selbst ein Rücklauf in Richtung 180,00 Euro würde den aktuell herrschenden Abwärtsvorteil nicht nennenswert relativieren. Erst ein Sprung über diesen Widerstand und folgend auch über 187,50 Euro könnte die Longseite gegebenenfalls wieder interessant werden lassen. (Analyse vom 27.08.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

158,80 EUR +2,16% (27.08.2018, 10:55)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

159,10 EUR +2,38% (27.08.2018, 11:10)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 243.300 Mitarbeiter. (27.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Continental: Kursrutsch nach Gewinnwarnung wirkt überzogen - AktienanalyseDie Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) ist einer der weltweit größten Erstausstatter für die Automobilindustrie, so die Experten von LYNX Broker.Das Unternehmen habe seinen Sitz in Hannover und werde von CEO Elmar Degenhart geleitet. Die Continental AG blicke auf eine über 145 Jahre zurückreichende Geschichte und habe im abgelaufenenen Geschäftsjahr mit über 235.000 Mitarbeitern in 61 Ländern an 554 Standorten einen Gesamtumsatz von etwas mehr als 44 Mrd. EUR erwirtschaftet. Die Finanzschulden des Konzerns seien auf rund 2 Mrd. EUR gesunken.Der Continental-Konzern sei in die Automotive Group und die Rubber Group unterteilt. Die Automotive Group gliedere sich in die Divisionen Chassis & Safety, Powertrain und Interior, die Rubber Group in die Divisionen Tires und ContiTech. Überdies werde noch ein Berichtssegment namens Sonstiges/Konsolidierung geführt. Insgesamt gebe es 29 Geschäftsbereiche. Die größten drei Umsatzbringer im Jahr 2017 seien mit 11,326 Mrd. EUR der Bereich Tires, mit 9,768 Mrd. EUR der Bereich Chassis & Safety und mit 9,305 Mrd. EUR der Bereich Interior gewesen. Vom Gesamtkonzern-EBIT erwirtschafte allerdings der Bereich Tires ein Segment-EBIT von 2,151 Mrd. EUR, was dieses Segment hervorhebe.Der enorme Erfolg des Konzerns in den letzten zehn Jahren könne an den Kerndaten abgelesen werden. So hätten sich beispielsweise seit 2007 die Umsatzzahlen von 16,619 Mrd. EUR auf 44,010 Mrd. EUR mehr als verdoppelt. Auch das EBIT habe in diesem Zeitraum von 1,676 Mrd. EUR auf 4,562 Mrd. EUR signifikant angezogen. Im globalen Ranking sei der Konzern nach Robert Bosch die Nummer 2 im OEM-Geschäft (Original Equipment Manufacturer).Im Vergleich der Geschäftsjahre 2016 und 2017 würden die Kostensteigerungen recht schnell auffallen. Im Bereich Forschung & Entwicklung seien 2017 bereits 3,104 Mrd. EUR ausgegeben worden, im Vorjahr seien es noch 2,812 Mrd. EUR gewesen. Doch die Forschung und Entwicklung bleibe der wichtigste Bereich für Innovationen und den weiteren Unternehmenserfolg. In Zukunft entscheidend würden die Themenfelder automatisiertes Fahren, Elektromobilität, Vernetzung, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Urbanisierung sein. Im US-Tech-Gebiet in San José sei im April 2017 ein weiteres Forschungszentrum eröffnet worden.Das Grundkapital der Continental AG in Höhe von 512.015.316,48 EUR werde mit insgesamt 200.005.983 ausstehenden Stückaktien verbrieft. Die Aktien seien an den deutschen Börsen Frankfurt, Hamburg, Hannover und Stuttgart im regulierten Markt notiert, auch an weiteren Regionalbörsen handelbar und in den DAX einbezogen. Bereits am 1. Juli 1871 sei der Börsengang erfolgt.Die Aktien von Continental würden sich zu 54,0 Prozent im Streubesitz befinden. Der größte Aktionär sei die IHO-Gruppe mit einem Anteil von 46,0 Prozent (eine Gruppe von Holding-Gesellschaften, die indirekt der Familie Schaeffler gehören würden und ehemals als Schaeffler Holding GmbH & Co. KG firmiert habe). Auf den weiteren Plätzen oberhalb der Meldeschwelle von 3,00 Prozent würden sich die institutionellen Anleger BlackRock mit 3,08 Prozent und Harris Associates mit 3,01 Prozent finden.In den vergangenen Jahren könne sich die Dividendenperformance sehen lassen. Seit 2011 sei die Dividende um 250 Prozent angestiegen, allein von 2012 mit 2,25 EUR je Aktie habe sie sich auf 4,50 EUR in 2017 verdoppelt.Die Analysten von Bankhaus Metzler, Barclays, Berenberg, Bernstein, CFRA, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ BANK, equinet, Exane BNP, Goldman Sachs, HSBC, Independent Research, Jefferies, J.P. Morgan, Kepler Cheuvreux, LBBW, Mainfirst, Merrill Lynch, Morgan Stanley, NordLB, Société Générale, UBS und Warburg Research hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie der Continetal AG angefertigt.Von den 26 Analysen liege das höchste Kursziel bei 265,00 EUR (Warburg Research vom 03. August 2018) und das niedrigste Kursziel bei 160,00 EUR (DZ BANK vom 22. August 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 215,90 EUR. Ziehe man nur die Kursziele nach der Veröffentlichung der Gewinnwarnung heran, so ergäbe der Durchschnitt der zwölf Analysen ein Kursziel von 197,63 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 153,95 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen. Zweifellos könnte der Kursabschlag an den Börsen als zu hoch eingestuft werden.Bei der Continental AG werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2017 habe bei 44,010 Mrd. EUR gelegen, das EBIT bei 4,562 Mrd. EUR und das Ergebnis vor Ertragsteuern bei 4,276 Mrd. EUR. Der Konzern habe ein Beteiligungsergebnis in Höhe von 76,8 Mio. EUR und ein Zinsergebnis von minus 285,7 Mio. EUR ausgewiesen. Der Jahresüberschuss sei mit 3,048 Mrd. EUR testiert worden.Das Ergebnis je Aktie habe bei 14,92 EUR gelegen. Die Anteilseigner hätten je Aktie eine Dividende in Höhe von 4,50 EUR erhalten. Die Ausschüttungssumme habe somit bei 900,0 Mio. EUR gelegen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 1,882 Mrd. EUR ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 15,828 Mrd. EUR und das gezeichnete Kapital bei 512,0 Mio. EUR gelegen. Die Verbindlichkeiten seien mit 21,150 Mrd. EUR angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 43,5 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme habe bei 37,441 Mrd. EUR gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 235.473 Mitarbeiter beschäftigt.