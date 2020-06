Börsenplätze Continental-Aktie:



95,52 EUR (03.06.2020)



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (04.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental wolle wegen der Coronavirus-Pandemie seine Dividende für das vergangene Geschäftsjahr noch weiter zusammenstreichen. Nun solle der Hauptversammlung am 14. Juli eine Auszahlung von drei Euro je Aktie vorgeschlagen werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitgeteilt habe. Bisher habe das Management eine Ausschüttung von vier Euro je Aktie vorgesehen, das hätte bei 200 Millionen Aktien rund 800 Millionen Euro gekostet. Mit der weiteren Kürzung spare sich Conti 200 Millionen Euro. Für das Vorjahr 2018 habe Conti noch 4,75 Euro gezahlt. Die Arbeitnehmerseite bei Conti habe angesichts der Lage der Automobilbranche einen Verzicht auf die Ausschüttung an die Anteilseigner angeregt.Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle habe die anhaltend "hohe Unsicherheit" in der Viruskrise als Grund für die gekappte Dividende genannt. "In dieser herausfordernden Situation ist starke Kapitalausstattung sowie ausreichend hohe Liquidität das oberste Gebot."Derweil baue Continental die Gehälter seiner Führungskräfte um und wolle wegen der finanziellen Einschnitte der Corona-Pandemie die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr noch weiter zusammenstreichen. Die variablen Bestandteile der Manager-Vergütungen würden sich künftig stärker nach dem längerfristigen Unternehmenserfolg und Umweltzielen richten.Die Aktie von Continental habe zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Allerdings habe das Papier auch unabhängig von der Corona-Krise mit einigen operativen Baustellen zu kämpfen. Aus charttechnischer Sicht laufe das Papier nun aber auf einen wichtigen Widerstand zu: die 200-Tage-Linie bei gut 100 Euro. Ein Sprung darüber würde ein charttechnisches Kaufsignal bedeuten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link