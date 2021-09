Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (30.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Automobilzulieferer Continental baue seine Konzernstruktur weiter um und rüste sich somit stärker für die Zukunft.Insbesondere solle ein größerer Fokus auf dem Software-Bereich und die damit verbundenen Geschäftsmöglichkeiten gelegt werden. Ein wichtiger Schritt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und der Aktie neuen Schwung zu verleihen.Die Kursentwicklung in diesem Jahr sei bei den Papieren von Continental enttäuschend und so hätten immer mehr Aktionäre die Geduld verloren und ihre Anteilsscheine verkauft. Seit dem Jahreswechsel sei ein Minus von rund 13 Prozent zu beklagen und das, obwohl der Gesamtmarkt sich in dieser Zeit positiv entwickelt habe.Die Konzernspitze von Continental steuere gegen und baue sich intern weiter um. Besonders gestärkt solle dabei das eigene Software-Geschäft werden. Wie der DAX-Konzern am heutigen Donnerstag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Hannover mitgeteilt habe, solle es ab Januar 2022 drei zentrale Einheiten im Unternehmen geben. Dabei solle in der Autozuliefer-Kernsparte eine separate Untereinheit namens "Software and Systems Excellence" angesiedelt werden, die neben Bereichen wie Sicherheitstechnik, dem autonomen Fahren oder Vernetzungstechnologien stehe. Vorstandschef Nikolai Setzer solle das gesamte "Automotive"-Geschäft mit leiten.Die Continental-Aktie ist aktuell eine Halteposition, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2021)Mit Material von dpa-AFX