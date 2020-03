Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

56,63 EUR -7,09% (18.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

57,31 EUR +0,17% (18.03.2020, 21:49)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, stelle der Hannoveraner Konzern die Arbeit in einem Teil seiner Betriebe "vorübergehend teilweise auf null zurück", habe ein Continental-Sprecher mitgeteilt. Mit den Maßnahmen passe der Autozulieferer gleichzeitig seine Kostenstrukturen an der aktuell schwachen Nachfrage seitens der Automobilhersteller an. Bereits zu Beginn der Woche habe Volkswagen die Schließung mehrerer Werke angekündigt. BMW, Daimler und weitere Autobauer hätten ebenfalls nachgezogen.Continental nenne keine weiteren Details über betroffene Werke und dem Zeithorizont der Maßnahmen. Laut eines Unternehmensprechers könne man die im Zuge der Krise verursachten Kosten und Folgewirkungen noch nicht beziffern.Bereits vor dem Ausbruch der Coronavorus-Krise habe Continental mit operativen Schwierigkeiten zu kämpfen. Diese Probleme würden nun nochmals verstärkt. Ein Einstieg dränge sich daher nicht auf. Eine klare Bodenbildung sollte unbedingt abgewartet werden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: